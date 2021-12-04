Мільйони біженців: Резніков розкрив катастрофічний сценарій агресії РФ

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Міністр оборони Олексій Резніков змалював ймовірний сценарій розвитку подій, у разі масштабного вторгнення РФ в Україну.

"Раптова поява від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, з якими зіткнеться європейське суспільство", - пише він у своїй статті для Atlantic Council Майбутнє Європи вирішуватиметься в Україні.

Глава міноборони впевнений, що ЄС сильно залежить від імпорту продуктів харчування, включаючи зерно.

"Велика війна серйозно підірве і, можливо, повністю припинить імпорт багатьох товарів як з України, так і з Росії, створюючи ряд проблем з продовольчою безпекою для всього континенту", - пояснив міністр.

Напад Росії означав би остаточний кінець заснованому на правилах міжнародному порядку, "відкривши двері в нову еру глобальної нестабільності, яка б поставила під загрозу десятиліття безпрецедентного миру на більшій частині Європи", вважає він.

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За його словами, єдиний реальний спосіб впоратися з Кремлем - продемонструвати готовність протистояти російській агресії.

"Ми повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу занадто висока, щоб про неї думати. Ця ціна буде носити чисто військовий характер і мати форму негативних політичних, економічних і соціальних наслідків", - додав Резніков.

читайте такожПереговори Байдена з Путіним: у Кремлі назвали дату

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.

Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.

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