Мільйон українців отримують мінімальну пенсію: на скільки її зібралися підвищити

Підвищення буде вже в грудні / Фото: УНІАН

Розмір мінімальної пенсії в Україні є аналогічним прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб і становить зараз 1 854 гривень, але в грудні суму підвищать до 1 934 гривень.

"За два роки роботи нашого уряду ми ввели адресні програми і істотно підвищили пенсійні виплати. А мінімум поки отримують до 1 млн осіб. Але у нас є плани змінити це", - заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна в коментарі Finance.ua.

Також вона зазначила, що ще минулого року ввели доплати у розмірі 500 грн для людей віком від 80 років, а з жовтня цього року поширили їх і на 75-річних.

читайте такожПенсії в Україні зростуть: хто отримає доплати вже в листопаді"Вони отримують по 400 грн до пенсії. Через рік такі доплати введемо для тих, кому 70-75 років", - пообіцяла міністр.

Раніше повідомлялося, що 2022 році в Україні заплановано 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій. Вже на початку року середня пенсія складе 4000 гривень, повідомила Марина Лазебна.

У січні будуть зроблені перерахунки для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати.