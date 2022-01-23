УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україну прибуло понад 80 тонн летальної зброї з США

23 січня 2022, 22:33

В Україну прибуло понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності.

false
Летальна зброя З США / Олексій Резніков

Увечері, 23 січня, до Києва прибув другий літак США з летальною зброєю для потреб Збройних сил України.

Як повідомив глава Міноборони Олексій Резніков, в столичному аеропорту приземлилася "друга пташка" з американським озброєнням на борту.

За словами Олексія Резнікова, літак перевозив понад 80 тонн зброї, яка призначена для української армії в умовах можливого вторгнення РФ в Україну.

"Друга пташка в Києві! Більше 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США! І це не кінець. Вантаж прибув під надійною охороною", - додав глава Міністерства оборони у своєму мікроблозі.

Партія американської зброї, доставленої в Україну 22 січня, включала ПТРК Javelin і реактивні термобаричні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних укріплень і бункерів.

Реклама
false

Зазначимо, напередодні Литва передала військову допомогу Збройним силам України. Українські військові отримали бронежилети та балістичні пояси.

Раніше в Польщі пообіцяли допомогти Україні у разі нападу Росії. Україна не хоче бути частиною "русского мира", і інші держави повинні її в цьому підтримувати, заявив Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Також він підкреслив, що НАТО має посилити політику стримування в Європі.

Читайте також:

viber
оружие військова допомога новини України Олексій Резніков
Зараз ви переглядаєте новину «В Україну прибуло понад 80 тонн летальної зброї з США». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих силГороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих сил Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята Ризик зникнення продуктів з прилавків: в АТБ розповіли, до чого готуватисяРизик зникнення продуктів з прилавків: в АТБ розповіли, до чого готуватися Як можна використовувати мікрохвильовку: 7 швидких лайфхаків господиням на заміткуЯк можна використовувати мікрохвильовку: 7 швидких лайфхаків господиням на замітку Тетянин день 2022: дата, традиції і заборони святаТетянин день 2022: дата, традиції і заборони свята
23:57

В Україні дозволили купувати ліки за "ковідну тисячу" з 24 січня: головні правила

23:28

Лікар розповіла про підступну небезпеку морської капустиВідео

22:59

"Україна зазнала величезних втрат": Кулеба різко висловився на адресу Німеччини через агресію РосіїВідео

22:33

В Україну прибуло понад 80 тонн летальної зброї з СШАВідео

21:57

Дефіцит або паніка: українцям пояснили зникнення з прилавків гречки та цукруВідео

Реклама
21:41

Які рослини шкодять щастю і багатству в будинкуВідео

21:33

Мураєвим займуться правоохоронці: в ОП натякнули на майбутнє ставленика КремляВідео

20:57

"РФ - не ворог" : у МЗС жорстко відповіли на скандальні заяви прем'єра БаваріїВідео

20:44

Зіркова українська дзюдоїстка показала розкішне тіло в одному бодіВідео

20:29

Нафтогаз відмовляє українцям у підключенні: кому не пощастить і в чому причинаВідео

19:57

В Україні вдарить мороз -18 і замете снігом по коліноВідео

19:30

Чого не врахував Путін, коли почав погрожувати Україні війноюПогляд

19:16

Андрій Шевченко погодився очолити збірну ПольщіВідео

18:54

Трагічна загибель дружини відомого футболіста: Данченко перервав мовчанняВідео

18:36

США відмовилися вдарити санкціями до нападу РФ на Україну і назвали причинуВідео

18:24

Президент Вірменії несподівано подав у відставкуВідео

18:17

Знаменитий футболіст жорстоко зґвалтував дівчину і поплатився кар'єрою

17:58

Руйнувати бункери та знищувати танки: США озброїли Україну Javelin, гранатометами та вогнеметамиВідео

17:57

На кордоні з Румунією знайшли тіло вбитого 19-річного прикордонникаВідео

17:39

Дефіцит газу у Європі через РФ: Євросоюз накрутить імпорт палива з США та АзербайджануВідео

Реклама
17:36

Німецька авіакомпанія Lufthansa екстрено змінила графік рейсів до Києва через загрозу нападу РФВідео

17:22

"РФ просуває дрібні фігури": у Зеленського оцінили сценарій з прокремлівським МураєвимВідео

17:14

Жодних гарантій Росії щодо нерозширення НАТО: Шольц дорікнув Москві через вимоги до АльянсуВідео

17:00

Прикмети на 25 січня: що не можна робити в Тетянин день і як не потрапити в бідуВідео

16:43

Українці ризикують залишитися без пенсій: в Ощадбанку поставили дедлайн з обміну картВідео

16:29

Для українських школярів готують нове меню після гучних скандалівВідео

15:57

У ФРН не хочуть бачити Україну в НАТО і засумнівалися в користі санкцій проти РФВідео

15:29

Загроза вторгнення РФ в Україну: у Байдена розкрили сценарій жорсткої відповідіВідео

15:11

"Більше нам ніхто не допоможе": лікар передрік по 40 тисяч хворих на COVID-19 українців щодня за тижденьВідео

15:09

"Жахи нацистської окупації і шок українців": посол України розніс ФРН через скандал з Кримом

14:40

Наймодніше жіноче взуття 2022, яке захочеться із задоволенням носити хоч щодняФотоВідео

14:39

Лікування кашлю соком редьки з медом: Комаровський розніс популярні "ліки"Відео

14:30

Бустерна доза і відсутність AstraZeneca: Ляшко розповів про вакцинацію в Україні цього рокуВідео

14:16

Як зробити слайм: 5 рецептів з підручних матеріалів, які є в кожному будинку

13:55

Кулеба заявив, що українці десятиліттями пам'ятатимуть про відмову Німеччини дати Києву зброюВідео

13:36

"Голос країни – 12" на 1+1: у столиці відбулася презентація шоу

12:55

"Ляпас" для Путіна: Лондон готує "ядерні" санкції проти Москви на випадок вторгнення в УкраїнуВідео

12:27

Топ-5 кімнатних рослин, що принесуть сімейне щастя і допоможуть знайти любов

12:22

Японія готова разом з США вдарити по РФ через Україну: Москва звинуватила Токіо в спробах погрозиВідео

11:55

Українців попередили про різке подорожчання картопліВідео

Реклама
11:11

Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята

11:03

Лікарям повинні платити до 20 тисяч, а їх переводять на півставки: у МОЗ відповіли на скандалВідео

10:54

В Україну йдуть тріскучі морози: українцям дали холодний прогноз до кінця січняВідео

10:00

У Луцьку дівчину вбило струмом у ванній: вона користувалася мобілкою

09:52

Податкова декларація - для кожної сім'ї: українцям запропонують користуватися пільгами родичівВідео

09:08

"РФ призначить главою окупаційного уряду": Мураєв прокоментував заяву МЗС БританіїВідео

08:20

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у понад 15 тисяч осіб, у тому числі у 2298 дітейВідео

08:14

"Привіт!"- прикольні картинки для класного настрою на весь день

08:07

Гороскоп на сьогодні 23 січня 2022: Близнюкам – небезпечні обіцянки, Стрільцям – плітки недругів, Рибам - розривВідео

08:05

Розвідка США підтверджує інформацію МЗС Британії про плани Кремля змінити владу в Києві - CNNВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти