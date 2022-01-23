В Україну прибуло понад 80 тонн летальної зброї з США

Летальна зброя З США / Олексій Резніков

Увечері, 23 січня, до Києва прибув другий літак США з летальною зброєю для потреб Збройних сил України.

Як повідомив глава Міноборони Олексій Резніков, в столичному аеропорту приземлилася "друга пташка" з американським озброєнням на борту.

За словами Олексія Резнікова, літак перевозив понад 80 тонн зброї, яка призначена для української армії в умовах можливого вторгнення РФ в Україну.

"Друга пташка в Києві! Більше 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США! І це не кінець. Вантаж прибув під надійною охороною", - додав глава Міністерства оборони у своєму мікроблозі.

Партія американської зброї, доставленої в Україну 22 січня, включала ПТРК Javelin і реактивні термобаричні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних укріплень і бункерів.

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Зазначимо, напередодні Литва передала військову допомогу Збройним силам України. Українські військові отримали бронежилети та балістичні пояси.

Раніше в Польщі пообіцяли допомогти Україні у разі нападу Росії. Україна не хоче бути частиною "русского мира", і інші держави повинні її в цьому підтримувати, заявив Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Також він підкреслив, що НАТО має посилити політику стримування в Європі.

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