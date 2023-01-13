Місце пекельних боїв: бійці ЗСУ показали, як захищають Соледар

У 46-ій бригаді додали, що багато її бійців пройшли в Соледарі бойове хрещення.

Соледар / https://t.me/oaembr46

46-а окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ показала кадри оборони Соледара і розповіли про наполегливі бої там.

Як повідомляє прес-служба бригади, через майже півроку безуспішних спроб штурму Бахмута російські окупанти з початку 2023 року перенесли свою бойову активність на Соледар.

Там зазначають, що ворог хоче відвернути медійну увагу від своїх невдач на Бахмутському напрямку.

"Бої в Соледарі були запеклими і безжальними. Увага - щомиті, зброя - або в постійному використанні, або в постійній готовності. Регулярна зміна тактики ворога вимагала гнучкості алгоритму дій наших підрозділів. Запорукою успішних дій стала універсальність військовослужбовців. Управління, контроль і координація бригади виявилися на найвищому рівні", - йдеться в повідомленні.

У 46-ій бригаді додали, що багато її бійців пройшли в Соледарі бойове хрещення, тому захисники гідно витримали ці надзвичайно складні випробування.

Відзначається, що бої в околицях Соледара тривають.

Ситуація в Соледарі

13 січня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що "ніч у Соледарі була спекотною, тривали бої". За її даними, ворог кинув майже всі основні сили на донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу.

"Наші бійці сміливо намагаються утримати оборону. Це складний етап війни, але ми переможемо. Сумнівів немає", - додала Маляр.

У Білому домі 12 січня заявили, що не можуть підтвердити, що Соледар перебуває під контролем окупантів.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 12 січня повідомили, що російські окупанти, ймовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення міста не матиме важливого оперативного значення і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута.

Читайте також: