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Мерц зробив заяву про перепалку Трампа із Зеленським і попередив Європу

Андрій Ганчук
3 березня 2025, 18:44
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Європа отримала тривожний сигнал, треба посилювати оборону, вважає Фрідріх Мерц.
Зеленський, Трамп, Мерц
Розмова Зеленського і Трампа на таких тонах не принесла жодної користі - Мерц / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, commons.wikimedia.org

Головне із заяви Мерца:

  • Перепалка Трампа і Зеленського - навмисна провокація Вашингтона
  • Європі треба посилювати обороноздатність
  • Американців слід утримати в Європі

Словесна перепалка між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і президентом Володимиром Зеленським - навмисна ескалація з боку Вашингтона. Ситуація стала тривожним сигналом для Європи. Але потрібно докласти зусиль, щоб залишити американців на континенті. Про це заявив лідер німецької партії ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

"На мій погляд, на цій зустрічі в Овальному кабінеті була не спонтанна реакція на слова Зеленського, а спровокована ескалація. Я був трохи здивований тоном розмови - вона не принесла жодної користі", - цитує його Bild.

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Утім, на думку політика, подібна ситуація - у стилі нинішньої американської адміністрації.

"Існує певна послідовність у низці подій останніх тижнів і місяців, яку ми зараз спостерігаємо з боку Вашингтона, включно з появою американської делегації на Мюнхенській конференції з безпеки", - уточнив Мерц.

Також Фрідріх Мерц підкреслив, що такі події - тривожний сигнал для Європи та європейської обороноздатності. Європейцям у найближчі роки й десятиліття слід докладати набагато більше зусиль для своєї безпеки. Утім, також слід "утримати американців у Європі".

Словесна перепалка Трампа, Венса і Зеленського - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Білого дому Дональда Трампа. Між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом Штатів виникла словесна перепалка: американці закликали Зеленського завершити війну, але без будь-якої конкретики щодо гарантій з боку США. Стався скандал, унаслідок якого візит Зеленського завершився достроково.

Держсекретар США Марко Рубіо 2 березня звинуватив Володимира Зеленського у спробі зриву "мирного процесу", який має намір запустити Вашингтон. Штати будуть готові відновити контакти з Україною, коли Київ, мовляв, продемонструє "готовність до миру"

Сполучені Штати "потребують" лідера України, який зможе домовитися як із Вашингтоном, так і з Москвою, сказав помічник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц. Буцімто якщо позиція Зеленського не зміниться, Вашингтон отримає "справжню проблему".

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Хто такий Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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