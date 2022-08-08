Менше м'яса і фруктів: експерт пояснив, чому українці стали більше їсти хліба та гречки

Українці більше стали витрачати грошей на хліб і гречку / Фото pixabay.com

Найбільше грошей українці витрачають на картоплю та макарони, в той самий час, вони стали набагато менше купувати м'яса, овочів і фруктів, повідомив експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин в ефірі Громадського радіо.

За інформацією експерта, дослідження проводилося шляхом аналізу статистики витрат банківських карт Приватбанку.

Виявилося, в липні нинішнього року українці більше витрачали грошей на ліки, електроніку, ресторани та паливо.

Найбільше зі своїх доходів - 49% люди витрачають наразі на продукти харчування. До початку війни це становило 42%.

"Зараз у нас підскочили ціни на продовольство і додалася інфляція в 21%. Це спричинило за собою додаткові витрати", - говорить Олег Пендзин.

Середньоєвропейська сім'я витрачає на продукти від 12 до 18% своїх доходів.

"У нас змінилася структура споживання. Чим бідніше населення, тим воно більше витрачає на хліб і картоплю. Ми менше почали їсти м'яса", - додав експерт.

За словами фахівця, в рік норма становить 90 кг на людину. До війни ми споживали 68 кг, а зараз - 62 кг. Також стали менше їсти фруктів. А хліба і картоплі навпаки - більше.

"Серед м'яса ми обираємо курятину - 56%, тоді як європейці їдять лише 20% курятини, вважаючи за краще їсти яловичину", - говорить Олег Пендзин.

Зросли витрати й на медикаменти. Це пов'язано зі зростанням курсу долара до гривні, а також з великою кількістю замовлень ліків на фронт.

Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, раніше Національний банк України 21 липня збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть-до 36,5686 грн/дол. Про це повідомляється на офіційному сайті Українського фінансового регулятора.

Проте, як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

Також Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

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