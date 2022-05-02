Вантажать трупи в авто, якими привозять гуманітарку: окупанти вивозять з Маріуполя тіла вбитих людей

Окупанти вивозять з Маріуполя тіла вбитих людей вантажівкам з-під гуманітарки/ Маріупольська міськрада

Російські окупанти вивозять з Маріуполя тіла вбитих ними українців вантажівками, якими привозять гуманітарну допомогу.

На це звернули увагу у Маріупольській міській раді. Зазначається, що загарбники дістають мертвих людей з-під завалів будинків, які були зруйновані внаслідок обстрілів російських військових.

"Спочатку привозять гуманітарку, а потім на цих же вантажівках вивозять трупи. Так виглядає оптимізація логістики по-російські. Як розповідають маріупольці, які ще перебувають у місті, спочатку окупанти привозять деякі набори з продуктами, а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків", – йдеться у повідомленні.

У міськраді також оприлюднили фото, на яких видно вантажівки з "подобою гумдопомоги", які після роздачі цієї допомоги їдуть забирати тіла загиблих.

Росіяни вивозять з Маріуполя тіла вбитих людей – для цього використовують вантажівки з-під гуманітарної допомоги/ Маріупольська міськрада

Евакуація цивільних з Азовсталі

Нагадаємо, у неділю, 1 травня, з території комбінату Азовсталь в Маріуполі Донецької області почалася евакуація цивільних осіб. Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, за день вдалося вивезти близько ста осіб.

У понеділок, 2 травня, евакуація продовжується. Вона повинна була розпочатися о 07:00, проте стартувала із затримкою.

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