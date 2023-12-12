Відставка Залужного і Наєва: у Міноборони роз'яснили ситуацію

Умєров наголосив, що він чесний з українським суспільством і колегами-військовими.

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У МО розставили усі точки над "і" з приводу звільнення командувачів / Колаж Главреда, фото: УНІАН, ОП

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував чутки про нібито кадрові зміни у командуванні Збройних сил, зокрема відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва.

На запитання журналістки, чи оголосив Умєров подання на звільнення Залужного та Наєва, міністр відповів з усмішкою. Він зазначив, що у військовій компоненті завжди "бувають зміни" (ротації, зміни тощо).

"У військовому керівництві завжди будуть перехідні речі, з якими я дуже відкритий до суспільства і до своїх колег. У цьому плані питання таке не стоїть. Я знаю, його розкачують і внутрішньо, і зовнішньо", - сказав Умєров. відео дня

Якщо такі питання з'являться, Умєров пообіцяв про них повідомляти.

"Таких питань (щодо відставок - Главред), які хочуть "розкачати" росіяни, немає. Якщо вони будуть - я вийду з цим питанням і розповім", - відповів міністр.

Відставка Залужного та Наєва

Раніше Українська правда з посиланням на джерела у військово-політичному керівництві писала, що у Міноборони подумують над відставкою командувача військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва.

Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомлялося.

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