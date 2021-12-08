Мати душила поясом від халата: з'явилися моторошні деталі смерті 2-річної дитини в Харкові

Жінка, яка задушила дитину, знаходиться в лікарні / Скріншот відео з tsn.ua

У прокуратурі Харківської області розповіли про жінку, яка задушила свого маленького сина і викинулася з 4 поверху квартири.

За попередньою інформацією, жінка сама виховувала дитину і жила з батьком. Ймовірно вона задушила сина поясом з халата. Крім того, відразу після того, що сталося вона сама подзвонила в поліцію.

"Надійшов виклик на 102 близько 4:00. Скільки пройшло часу між її спробою самогубства і дзвінком в поліцію немає інформації на даний момент. Подзвонила та дівчина, яка і викинулася з 4 поверху. Після приїзду поліцейських вона повідомила їм, що вбила дитину і вистрибнула з 4 поверху. Їй 36 років, харків'янка. Вбитій дитині 2 роки. Попередньо хлопчик помер від удушення", - розповів прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарs Новина.LIVE Харків.

Була в декреті, виховувала дитину сама

"Вона жила зі своїм батьком. Вивчається інформація про можливе невиліковне захворювання, яке спонукало її зробити такий вчинок. Знаряддя вбивства: ймовірно пояс від халата, який був знайдений на місці злочину",- повідомили в прокуратурі.

Якщо її провину доведуть в суді, то вона може отримати покарання за п.2 ч. 2 115 до 15 років (умисне вбивство малолітньої дитини). Зараз вона знаходиться в лікарні в реанімації. Прокурори чекають, поки лікарі дадуть згоду на допит.

Нагадаємо, у Харкові на вулиці Академіка Павлова 132-у 36-річна мати вбила малюка і стрибнула у вікно з 4 поверху. Сусіди відгукуються про сім'ю позитивно і кажуть, що це була зразкова сім'я.

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