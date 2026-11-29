Чоловік Віджраку зізнався, що закоханий в іншу жінку.

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Ісаак Віджраку та Ані Лорак живуть разом уже кілька років / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Хто друга жінка Віджраку

У чому він зізнався

Чоловік зрадниці Ані Лорак - інструктор йоги Ісаак Віджраку, якого Лорак привезла з якогось ретрит-центру, зізнався у зраді.

Як написав інструктор на своїй сторінці в Instagram, він довго приховував правду. "Роками я паралельно спілкувався з двома жінками. Перш ніж судити мене, спробуйте поставити себе на її місце. Легко засуджувати рішення, яких ми ніколи не мали ухвалювати", - скаржиться він.

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Він додає, що перш ніж засуджувати його, потрібно поставити себе на його місце.

Віджраку зізнався Лорак / скрін з відео

"Ніхто не говорить про те, яких зусиль коштує підтримувати два повноцінні життя, про жертви, яких ніхто не помічає, про болісну тривогу через те, що одна з жінок отримує менше, ніж заслуговує. За всіма цими зусиллями стоїть не бажання заподіяти біль, а страх зробити це. Одну з них ви знаєте. Її звуть Ані Лорак", - розповідає він про зрадницю з України.

Чоловік Лорак зробив дивне зізнання / Фото Instagram/theisaackey

Однак, за його словами, у нього є ще одна жінка, і це аж ніяк не миттєве захоплення. Саме її я зустрів першою.

"Я без розуму від її сміху, коли вона втрачає самовладання, від її запаху вранці, від поцілунків, якими ми обмінюємося, коли нас ніхто не бачить. Заради неї я подумки скасовував усі плани на день, аби лише провести ще трохи часу в ліжку. Вона - єдина жінка, поруч із якою мені хочеться, щоб весь світ зник. І в мене є безглузда звичка сумувати за нею ще до того, як ми встигаємо попрощатися. Іноді я задавався питанням, кого з них люблю більше. Це так само абсурдно, як запитати людину, яке око вона воліла б втратити. Найдивовижніше, що обидві знають про існування одна одної. Вони знайомі набагато довше, ніж я з’явився в їхньому житті. Її звати Кароліна", - вирішив таким чином зізнатися Віджраку.

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Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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