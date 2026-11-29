Якщо захід відбудеться, це буде перший повноцінний сольний виступ артистки за сім років.

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Алла Пугачова, можливо, дасть концерт / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Максим Галкін

Коротко:

Про який концерт йдеться

Скільки, ймовірно, коштують квитки

Популярна російська співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення, нібито дасть сольний концерт.

Як пишуть російські пропагандисти, за словами продюсера Андрія Разіна, співачка планує провести сольний творчий вечір у Стамбулі. Якщо захід відбудеться, він стане першим повноцінним сольним виступом артистки за сім років.

відео дня

Алла Пугачова - як виглядає зараз / скрін з відео

Концерт заплановано на 1 травня 2027 року. Місцем проведення має стати розкішний готель Ciragan Palace Kempinski, розташований на березі Босфору.

За словами Разіна, вечір відбудеться в камерному форматі й триватиме близько півтори години. На глядачів чекають не тільки відомі пісні Пугачової, а й спілкування з артисткою. Передбачається, що співачка зможе поділитися історіями, пов’язаними з окремими композиціями, та розповісти про людей, які вплинули на її творчість.

Поки що залишається незрозумілим, чи зможуть гості ставити запитання особисто, чи їм запропонують заздалегідь передати записки.

Разін також назвав орієнтовну вартість квитка - близько 6000 євро (296 000 гривень).

Алла Пугачова, можливо, дасть концерт / скрін з відео

Останній великий сольний концерт Алли Пугачової відбувся 17 квітня 2019 року в Державному Кремлівському палаці. Шоу "Алла Пугачова. P.S." було приурочено до 70-річчя співачки. До цього артистка близько десяти років не виступала з масштабними сольними програмами.

Ще у 2009 році Пугачова оголосила про завершення концертної діяльності, а в березні 2010-го завершила прощальний гастрольний тур "Сни про кохання". У наступні роки вона з’являлася на окремих музичних заходах, однак повноцінних сольних концертів не давала.

Офіційного підтвердження стамбульського заходу від самої співачки або її представників поки що немає. Тому дата, формат і вартість квитків поки що відомі лише зі слів Андрія Разіна.

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Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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