Масова вакцинація від COVID-19 в Україні: Шмигаль розкрив плани влади щодо щеплень

В Україні планують вакцинувати все доросле населення вже до кінця року / УНІАН

До кінця поточного року влада в рамках кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні збирається прищепити більшість дорослого населення країни. Прищепні пункти при релігійних організаціях і власний приклад допомогли розвинути процес вакцинації. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, про це він розповів під час зустрічі уряду з представниками Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій. Згідно з планами влади, вакцинувати до кінця 2021 року повинні більшість дорослого населення. Глава уряду також подякував співрозмовникам за підтримку вакцинації.читайте такожОбов'язкова вакцинація від COVID-19: кого можуть відсторонити від роботи з 9 грудня

"Власний приклад щеплення і відкриття пунктів вакцинації при релігійних організаціях дало хороший поштовх процесу в цілому. Ми розраховуємо вакцинувати більшість дорослого населення до кінця року. Це, безсумнівно, допоможе зберегти багато життів", - підкреслив Денис Шмигаль.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

У листопаді була опублікована статистика МОЗ, згідно з якою кожен третій українець зробив хоча б одне щеплення від коронавірусу. Відомство фіксувало сплеск вакцинації в країні, а експерти прогнозували подальше зростання попиту на щеплення.

Наприкінці місяця міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відзначив стрімке зростання темпів вакцинації в Україні. За його словами, в листопаді зробили 6,5 мільйонів щеплень проти COVID-19. Два щеплення від коронавірусу, за даними на 29 листопада, зробили приблизно 35% українців.

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Голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні не буде масової обов'язкової вакцинації. Держава не ставить перед собою такого завдання. Однак МОЗ продовжить розширювати список професій, працівники яких зобов'язані будуть зробити щеплення від коронавірусу.

На другому етапі кампанії з вакцинації проти COVID-19 в Україні МОЗ розширило список професій, працівникам яких слід зробити щеплення. Це співробітники сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг, а також люди, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури. Рішення набуде чинності вже 9 грудня.