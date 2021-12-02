УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Масова вакцинація від COVID-19 в Україні: Шмигаль розкрив плани влади щодо щеплень

2 грудня 2021, 10:01

Влада вдячна релігійним організаціям за підтримку процедури вакцинації від коронавірусу в країні, сказав Денис Шмигаль.

вакцинація
В Україні планують вакцинувати все доросле населення вже до кінця року / УНІАН

До кінця поточного року влада в рамках кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні збирається прищепити більшість дорослого населення країни. Прищепні пункти при релігійних організаціях і власний приклад допомогли розвинути процес вакцинації. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, про це він розповів під час зустрічі уряду з представниками Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій. Згідно з планами влади, вакцинувати до кінця 2021 року повинні більшість дорослого населення. Глава уряду також подякував співрозмовникам за підтримку вакцинації.читайте такожОбов'язкова вакцинація від COVID-19: кого можуть відсторонити від роботи з 9 грудня

"Власний приклад щеплення і відкриття пунктів вакцинації при релігійних організаціях дало хороший поштовх процесу в цілому. Ми розраховуємо вакцинувати більшість дорослого населення до кінця року. Це, безсумнівно, допоможе зберегти багато життів", - підкреслив Денис Шмигаль.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

У листопаді була опублікована статистика МОЗ, згідно з якою кожен третій українець зробив хоча б одне щеплення від коронавірусу. Відомство фіксувало сплеск вакцинації в країні, а експерти прогнозували подальше зростання попиту на щеплення.

Наприкінці місяця міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відзначив стрімке зростання темпів вакцинації в Україні. За його словами, в листопаді зробили 6,5 мільйонів щеплень проти COVID-19. Два щеплення від коронавірусу, за даними на 29 листопада, зробили приблизно 35% українців.

Реклама

Голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні не буде масової обов'язкової вакцинації. Держава не ставить перед собою такого завдання. Однак МОЗ продовжить розширювати список професій, працівники яких зобов'язані будуть зробити щеплення від коронавірусу.

На другому етапі кампанії з вакцинації проти COVID-19 в Україні МОЗ розширило список професій, працівникам яких слід зробити щеплення. Це співробітники сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг, а також люди, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури. Рішення набуде чинності вже 9 грудня.

viber
Кабмін новини України Денис Шмигаль вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Масова вакцинація від COVID-19 в Україні: Шмигаль розкрив плани влади щодо щеплень». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Україну атакують люті морози до -19°: коли чекати удару холодуУкраїну атакують люті морози до -19°: коли чекати удару холоду В Україні скасували пільговий тариф на електроенергію: кому не пощастилоВ Україні скасували пільговий тариф на електроенергію: кому не пощастило Гороскоп на грудень 2021: Козероги виб'ються з сил, але розв‘яжуть всі проблемиГороскоп на грудень 2021: Козероги виб'ються з сил, але розв‘яжуть всі проблеми В Україні посилюють карантин: з 6 грудня вступають нові заборониВ Україні посилюють карантин: з 6 грудня вступають нові заборони Прикмети на 2 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 2 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду
11:18

Лукашенко, який погрожував війною Києву, оголосив про навчання Білорусі та РФ біля кордонів України

11:08

Заправлявся безкоштовно цілий рік: на Черкащині чоловік обхитрив АЗС і платив лише бонусамиВідео

10:53

Не такі, як у Дельти, і дуже легкі: названо симптоми штаму коронавірусу ОмікронВідео

10:41

Експерти пояснили, чим небезпечне надмірне вживання деяких вітамінівВідео

10:36

Поробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік Тигра

Реклама
10:18

Молода дружина Реброва у відвертому купальнику засвітила груди

10:07

Православний календар на грудень 2021: важливі церковні дати і свята

10:01

Масова вакцинація від COVID-19 в Україні: Шмигаль розкрив плани влади щодо щепленьВідео

10:00

У Верховній Раді розповіли, які компанії підпадатимуть під екологічне страхування

09:58

Україна попросила в ЄС нову фінансову допомогу – 1,2 млрд євроВідео

09:47

У "Дие" почали тестувати зміну прописки: в яких містах можна взяти участьВідео

09:27

У Кривому Розі мати з дитиною перебігала дорогу й потрапила під колеса кількох вантажівокВідео

09:27

Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперниківВідео

08:45

У ВООЗ розповіли, чому світ атакують нові небезпечні штами коронавірусуВідео

08:36

Гороскоп на сьогодні 2 грудня 2021: Стрільцям - небезпечні знайомства, Левам - ризик аварійВідео

08:28

Влада хоче отримати Оскар за сценарій, або Що не так із посланням ЗеленськогоПогляд

08:27

За добу понад 13 тисяч заражень та 525 смертей: де найбільше хворих на COVID-19 в УкраїніВідео

08:01

Під Новий рік 2022 вдарить сильний мороз: синоптик уточнив прогноз погоди на зиму в Україні

07:55

Безтурботність і "скандинавія": найкращі ідеї дизайну інтер'єру в світлих тонахВідео

07:36

На дорогах України з'явилася жовта розмітка: що вона означає І кому її варто боятисяВідео

Реклама
07:26

По 30 грн за куб: частина українців буде змушена платити космічні ціни за газ у грудніВідео

07:14

Великий прибуток, виконання мрії та позбавлення від хвороби: гороскоп для Стрільців на 2022 рікВідео

06:48

COVID-штам Омікрон небезпечніший, ніж Дельта, Україні потрібно закрити авіасполучення - лікарВідео

06:27

Лукашенко фактично оголосив війну УкраїніПогляд

05:41

Сигаретний попіл - унікальне добриво для кімнатних рослин: як застосовувати і в чому користь

05:40

Найсмачніший і легкий майонез для салатів на Новий рік 2022: готувати всього 2 хвилиниВідео

05:30

Готуємо ідеальний омлет: як його зробити не тільки смачним, але й пишнимВідео

05:10

Ще стане в нагоді: як повторно використовувати лотки для яєць, пластикові пляшки і стару зубну щітку

05:04

Як Джессіка Реббіт: зірка Сватів показала шикарну фігуру в сукні з вирізом до пупка

05:03

Дієтолог розповів, які фрукти і овочі знижують ризик інсульту

03:48

Названо ідеальний час для сніданку: "запізнення" загрожує великими проблемами

03:45

Дружина Бабкіна встала на коліна перед камерою і оголила свої манливі принади

03:30

Захистити від холоду і морозу: прості поради для догляду за шкірою рук взимку

02:43

Як підготувати до зими садові дерева: поради експерта

00:45

Гінеколог назвала способи полегшити довгі місячні

00:12

Прикмети на 2 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

01 грудня, середа
23:58

Одіозний нардеп Ківа пригрозив тим, хто позбавив його наукового ступеняВідео

23:27

У Кривому Розі водій збив на переході жінку з дитиною та втік

23:03

Принесуть біду і навіть смерть: ніколи не даруйте ці речі на Новий рік 2022Відео

22:50

У США зробили тривожну заяву щодо готовності Путіна до вторгнення в УкраїнуВідео

Реклама
22:30

Яка дієта допоможе легше перенести застуду - відповідь експерта

22:22

На Закарпатті вантажівка відірвала голову жінці і втекла з місця ДТПВідео

22:09

Українців зобов'яжуть викласти кругленьку суму при купівлі авто або квартири

22:08

Лікар пояснила, який блюдо з яєць найкорисніше

21:35

Україна опиниться в полоні рясних снігопадів і суворих морозівВідео

21:18

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

21:17

Дмитро Дікусар розгнівався і вилаявся через фінал Танців з зіркамиВідео

21:16

У Черкасах лікарі врятували дитину, витягнувши з її горла голку

20:50

Малював картину і спалахнув вогнем: на Львівщині 30-річний чоловік отримав 50% опіків тіла

20:41

В Україні посилюють карантин на гірськолижних курортахВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти