"Війна може закінчитися за лічені дні": Жданов назвав єдину умову

Терміни завершення війни в Україні напряму залежать від ситуації всередині Росії.

Війна може закінчитися за лічені дні за однієї умови, каже Жданов/ Главред, 43 ОМБр ім. гетьмана Тараса Трясило

Якщо Путін і далі залишатиметься при владі в РФ, то війна затягнеться, і Україні доведеться повільно силовим шляхом виходити на кордони 1991 року. Єдиний варіант, при якому війна може завершитися за лічені дні – якщо в РФ якась внутрішня сила усуне російського диктатора Володимира Путіна.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час чату на Главреді. Він зазначає, що зараз важко спрогнозувати терміни закінчення війни, проте можна припустити, коли закінчиться активна фаза бойових дій.

"Якщо поставки озброєння і техніки Україні будуть в таких самих обсягах, як на 8-му і 9-му засіданнях у форматі Рамштайн, то активна фаза війни закінчиться наприкінці літа-початку осені, і ми вийдемо на кордони 1991 року, на наш державний кордон", – зазначає Жданов.

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Україна готується до силового варіанту звільнення територій, він у нас перспективний і практично безпрограшний, адже за підтримки колективного Заходу нашій державі просто неможливо не перемогти в цій війні, каже експерт. Проте ціна перемоги великою мірою залежатиме від своєчасності та обсягів поставок техніки і озброєнь від західних партнерів.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

У той же час Жданов наголосив, що терміни завершення війни залежатимуть також від того, як розвиватиметься ситуація всередині країни-агресорки Росії.

"Якщо внутрішньополітична ситуація в Росії не змінюється, і Путін зберігає свою присутність у владі, ми силовим шляхом повільно, але впевнено виходимо на кордони 1991 року. А далі конфлікт може перерости в перманентну війну, як, наприклад, в Ізраїлі. Це триватиме доти, доки Путін буде зберігати владу", – прогнозує експерт.

Але якщо у Росії знайдеться якась внутрішня сила, яка усуне Путіна від влади, війна може закінчитися за лічені дні. Саме на цей варіант і робить зараз ставку Захід, зазначає Жданов.

"Саме тому Джо Байден безпосередньо звертався до російського народу. Якщо перекладати з дипломатичної мови на людську, на мову простого громадянина, то він сказав: "Хлопці, прибирайте Путіна, і ми готові з вами розмовляти. Але при цьому Україна – це сфера інтересів США". Фактично він закликав до переформатування влади в Росії", – каже експерт.

Він додав, що Байден фактично показав, що з Путіним ніхто розмовляти не буде. А от якщо Путіна усунуть, то Захід може почати розмовляти з Росією.

"Штати готові говорити з новою російською владою. По суті, Байден заявив, що Путін недоговороздатний, із ним у Росії немає шансів вийти з цієї війни з мінімальними втратами – з ним можна бути тільки остаточно і безповоротно розгромленими на полі бою", – зазначає експерт.

Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка РФ може здійснити вторгнення і в інші держави світу, адже російському диктатору Володимиру Путіну дуже потрібно показувати успіх, а в Україні він його досягнути не може.

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що Захід стримує військово-технічну допомогу Україні, щоб ЗСУ не могли швидко і потужно розгромити російську армію на нашій території. Захід хоче зберегти Росію в її нинішніх кордонах, але при цьому максимально її послабити.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначає, що світу потрібно готуватися до розпаду країни-агресорки Росії, який буде відбуватися незалежно від їхнього бажання. Путін сам запустив процес розпаду РФ.

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