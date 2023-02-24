"Весняно-літній період буде дуже складним": в ГУР дали невтішний прогноз щодо війни в Україні

У розвідці підкреслили, що ситуація залишається дуже складною, адже РФ не відмовилася від своїх початкових планів.

Весняно-літній період війни в Україні буде дуже складним / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Весняно-літній період війни в Україні обіцяє бути надзвичайно складним, однак українські військові готуються до цього, а тому їм не страшний жоден сценарій. Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький на заході з нагоди роковин початку повномасштабного вторгнення РФ у резиденції президента ФРН у Берліні.

Як пише Укрінформ, Скібіцький підкреслив, що ситуація залишається дуже складною, адже РФ не відмовилася від своїх початкових планів.

"Дуже складним буде період весна-літо, ми це розуміємо, ми готуємося. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації, посилюємо наші спроможності, маємо досвід і потужну підтримку наших партнерів. Весняно-літня кампанія буде спрямована на досягнення результату. Але на досягнення результату нами", - сказав представник ГУР.

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Він зазначив, що попри окремі маленькі тактичні успіхи росіян, зокрема в районі Бахмута, основна мета Кремля – повна окупація Донбасу – за цілий рік так і не досягнута. Українська сторона зриває всі плани, які постійно змінюються.

Війна Росії проти України

Нещодавно ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Вона може тривати ще кілька років. При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни.

"Ще тоді, в березні, я дав прогноз, що війна триватиме два-три роки, що вона буде такою кривавою і важкою, яку можна порівняти з Другою світовою війною, яка прокотилася нашою країною двічі (спочатку в один бік, потім у другий). Поки що, на жаль, мої прогнози справджуються. І зараз я не бачу жодних об’єктивних передумов для того, щоб ця війна закінчилася в поточному році. На жаль. Звісно, якщо ми не погодимося на капітуляцію", - каже Тука.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

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