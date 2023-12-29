"Мами в істериці прощаються з синами": помічниця Залужного зробила цинічну заяву

Алла Мартинюк заявила, що "краще померти гідно" на фронті, а матерям не варто влаштовувати істерики.

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Алла Мартинюк зробила цинічну заяву про смерть військових / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Алла Мартинюк, яка є помічницею-консультантом головнокомандувача Валерія Залужного, жорстко оскандалилася своєю заявою під час інтерв'ю. Вона цинічно заявила, що "всі ми помремо", так що "матерям не потрібно переживати за життя своїх дітей на фронті".

Вона різко висловилася про почуття матерів, які переживають за життя дітей, які отримали повістку. Мартинюк прирівняла їх повідомлення до "істерії".

"Зараз я бачу, як комусь повістку дали - відразу там мами пишуть, вони там вже в істериці, ледь не прощаються з життям своїх синочків і все інше. Тобто, це не правильно. Не потрібна ця істерія. Потрібно вірити в те, що ваш син – він дійсно герой, він найкращий цвіт нації", – каже Мартинюк.

Вона додала, що "краще померти гідно", ніж просто йдучи вулицею.

"Все одно ми всі помремо, ми всі не вічні... Але навіть якщо так трапиться, піти з цього життя гідно — це набагато краще, ніж йти вулицею і на тебе цегла впаде або машина тебе переїде", — додала Мартинюк.

Дивіться відео зі скандальним висловлюванням Мартинюк про мобілізацію:

Мобілізація в Україні 2024

Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації. Згідно з документом, пропонується знизити призовний вік до 25 років, посилити "заходи" щодо ухилянтів (наприклад, заборона на видачу кредитів, отримання /продовження закордонного паспорта та паспорта громадянина України) та розширити обов'язки поліції - правоохоронці також зможуть вручати військовозобов'язаним повістки.

Згідно з документом, зміни торкнуться навіть категорії людей, яких можуть мобілізувати. Так, наприклад, після підписання цього законопроекту, в Україні зможуть мобілізувати осіб з інвалідністю.

Омбудсмен Дмитро Лубинець виступив проти законопроекту про мобілізацію. Він заявив, що норми, зазначені в законопроекті, порушують Конституцію України, адже обмежують права людини.

Також ми писали про те, які категорії чоловіків не підлягатимуть призову.

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