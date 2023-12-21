ТЦК знатимуть 'все' про військовозобов'язаних: у ЗСУ розказали подробиці

Органи ТЦК та СП отримають доступ до різних реєстрів. Статися це може після прийняття закону.

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ТЦК можуть отримати доступ до всіх реєстрів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В ТЦК та СП може з'явитися доступ до більшої інформації про військовозобов'язаних. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Мова йде про систему "Оберіг", яка вже працює.

"Ті паперові дані, які є у ТЦК, вони перенесли в комп'ютер і вони тепер є в реєстрі. Ми можемо сповіщати військовозобов'язаних в будь-якій точці країни незалежно від їхнього місця реєстрації. Ми можемо бачити ті дані, які були внесенні, наприклад, у Львові, а повістку вручили у Києві. Ми можемо бачити, чи цей військовозобов'язаний має причини для відстрочки, чи ні", - каже Фітьо. відео дня

Однак поки ця система не синхронізується з іншими реєстрами. Це не відбувається через закон, який ще не ухвалили.

"Коли цей закон приймуть, це значно спростить проведення мобілізації, покращить її якість, зменшить корупційні ризики з обох сторін", - додав він.

Після приняття закону ТЦК матиме доступ до такої інформації:

місце проживання та реєстрації,

місце роботи, де за військовозобов'язаного сплачують податки,

інформація про наявність та кількість дітей,

чи є причини для отримання відстрочки.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що у Раді заговорили про мобілізацію жінок. Одразу кілька нардепів ВР порушили питання призову на військову службу жінок. Наразі в Україні обов'язковій мобілізації підлягають лише чоловіки.

Буданов заявив, що Сили оборони не можуть обійтися без мобілізації. Чисельність Сил оборони становить близько 1,1 млн осіб. Ці обсяги не може перекрити жоден рекрутинг, тому без мобілізації не обійтися.

Стало відомо, хто буде призваний, а хто отримає відстрочку за новим законом. В Україні готуються до змін у мобілізації. Новий законопроєкт передбачає, що деякі категорії чоловіків втратить право на відстрочку.

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