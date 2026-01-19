Малюк вперше після відставки зустрівся із Зеленським - який 'сюрприз' готують для РФ

Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом СБУ, під час якої обговорили підготовку нових асиметричних операцій проти Росії.

Малюк вперше після відставки зустрівся із Зеленським - про що говорили / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський заслухав доповіді Василя Малюка на Євгенія Хмари

Президент погодив нові бойові операції СБУ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді ексглави СБУ Василя Малюка та тимчасово виконуючого обов'язки очільника Служби безпеки України. Про це він повідомив у Telegram.

"Доповідь Василя Малюка. Продовжуємо підготовку наших асиметричних операцій проти Росії. Всі необхідні ресурси Служби безпеки України та інших державних структур повністю забезпечені", - вказав він. відео дня

Зеленський повідомив і про доповідь виконувача обов’язків голови СБУ Євгенія Хмари. За його словами, Служба безпеки України традиційно активно працює над захистом держави та громадян. Було погоджено проведення нових бойових операцій, водночас триває внутрішнє оновлення СБУ, спрямоване на зміцнення країни.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 січня з’явилася інформація про те, що голова Служби безпеки України Василь Малюк нібито погодився залишити свою посаду. Про це повідомили народний депутат Олексій Гончаренко та видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Згодом стало відомо про офіційне рішення щодо відставки Василя Малюка з посади керівника СБУ. Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський, який водночас доручив Малюку зосередитися на розвитку напряму українських асиметричних операцій і зробити його найпотужнішим у світі.

Генерал-лейтенант Василь Малюк повідомив, що залишає крісло очільника Служби безпеки України, однак продовжить роботу в структурі відомства. У своїй колонці він зазначив, що за період його керівництва СБУ було проведено унікальні спецоперації, які вплинули на перебіг війни та привернули увагу міжнародної спільноти. Також Малюк підкреслив, що саме завдяки діяльності Служби безпеки слово "бавовна" отримало нове значення.

Про персону: Василь Малюк Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, екс-голова Служби безпеки України, пише Вікіпедія.

