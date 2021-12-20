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"Малолітки виявилися розумнішими": у Мережі пояснили, що не так з ковідною тисячею

20 грудня 2021, 11:24

У Мережі вже публікують фото, де нібито фіксують момент покупки алкоголю за ковідну тисячу.

Додаток Дія
У додатку Дія знайшли пролом / УНІАН

Програма з виплати тисячі вакцинованим від коронавірусу українцям, яку можна витратити лише на певні послуги (книги, квитки в кіно, театр, на внутрішні поїздки або ж абонемент в спортзал) має діру, яка дає можливість використовувати кошти на алкоголь.

До відповідної системи виплат необхідні підзаконні акти, роз'яснення, деталі імплементації, а також "зворотній зв'язок", пише у блозі експерт з кібербезпеки Микита Книш.

"Сьогодні дізнався, що тисячу гривень в Дії малолітки навчилися витрачати на алкоголь. Просто купують бухло в кіно з телефону, і воно пропускає. Перевірте самі, якщо хочете, просто заплатите карткою епідтримка за півас в кіно з телефону. Малолітки виявилися розумнішими авторів обмежень, це багато про що говорить. Федоров і Зе хотіли стати спонсором підтримки культури, а стали спонсорами алкоголю серед школярів, студентів та молоді. (Та я знаю, що виплати з 18 років)", — зазначив він.

"Якщо гроші виділяли умовно "на культуру", але створили при цьому можливість покупки алкоголю і за фактом витратили на алкоголь, це і є нецільове використання коштів. У нормальній, світській країні Євросоюзу, це привід посадити якогось міністра, який таку можливість створив", - підкреслив експерт.

Додамо, що в Мережі вже публікують фото, де нібито фіксують момент покупки пива за ковідну тисячу.

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"Хто не вірив", - пишуть автори.

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"Тисяча Зеленського": що потрібно знати

Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.

На даний момент до програми підключилися:

  • Monobank;
  • Альфа-Банк;
  • А-Банк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк.

На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.

Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.

читайте також"Тисяча Зеленського": українці масово витрачають ковідні гроші і скаржаться на проблеми

"Тисяча Зеленського" за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID-19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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