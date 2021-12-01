Хлопчик з опіками сидів серед пляшок від горілки: на Буковині мати "забула" про сина

Соцслужби вилучили дітей у матері на Буковині / скріншот з відео

На Буковині соцслужби забрали у матері двох дітей. Жінка ніде не працює, п'є, живе з мамою, яка також зловживає алкоголем. Живе сім'я на гроші, що виділяються державою на дітей.

Під час перевірки соціальні працівники виявили в захаращеному пляшками від горілки житло дворічного малюка, який не міг пройти і кілька кроків через важкі опіки на нозі, а його мати була п'яна, розповіли в сюжеті "ТСН".

Дитину ледь не залікували до смерті

Як розповіли лікарі, до такого стану дитини призвело самолікування. Опік на тілі дитини тільки змащували маслом, а справжньої допомоги хлопчикові не надавали близько тижня.

Дворічний Богдан / скріншот з відео

Сама ж 39-річна Тетяна розлучена, ніде не працює, живе з мамою, яка теж п'є, кажуть соцслужби. Живе сім'я на гроші, які держава виділяє на 2-річного Богдана та 15-річного старшого сина.

Згадала про сина тільки коли він потрапив в лікарню

У соцслужбі розповіли, що жінка щоразу вона обіцяла, що більше таке не повториться. Кілька днів після скандалу Тетяна не навідувалася в лікарню. Тепер же не відходить від дитини. Каже він обпікся, коли перекинув на себе чайник з окропом. Вона ж в цей час ходила за дровами. Свій нетверезий стан під час вилучення дітей вона пояснила тим, що святкувала свій день народження.

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Що чекає горе-мати

Соцслужби почали готувати позов на вилучення дітей. Жінка клянеться, що більше не буде пити. Їй загрожує штраф за недогляд за дитиною, а позбавляти Тетяну батьківських прав соцслужби не планують – якщо вона доведе, що виправилася, через рік зможе забрати дітей додому. Поки старший син житиме у свого батька, а молодший у лікарні.

Раніше ми повідомляли, що в Кривому Розі судитимуть матір 15-річної дівчини, яка морила свою дочку голодом. Вона в свій роки важила всього 9 кг. вона не ходила і весь час перебувала в ліжку з прогнилим від вологи матрацом