У 15 років важила 9 кг: у Кривому Розі мати заморила голодом хвору доньку

Кривому Розі мати заморила голодом хвору дочку / скріншот з відео

У Кривому Розі судитимуть матір 15-річної дівчини, яка морила свою дочку голодом. Вона в свій роки важила всього 9 кг.

У лютому цього року в Кривому Розі в одній з квартир знайшли 15-річну дівчинку з інвалідністю, що важила 9 кг. вона не ходила і весь час перебувала в ліжку з прогнилим від вологи матрацом, повідомили "Надзвичайні новини".

Постійно перебувала в люльці та ходила під себе

З народження у дитини синдром Дауна і дитячий церебральний параліч важкої форми. Протягом багатьох років дівчинка жила в повній антисанітарії, недоїдала, не мала простих речей. Весь час вона проводила в ліжку.

читайте такожБили і морили голодом: 6-річний хлопчик помер страшною смертю через батька і мачухуМати за дитиною не доглядала належним чином і не співпрацювала з соціальними службами. Під час візиту до них додому правоохоронці встановили, що квартира не опалювалася, по стінах бігали таргани. Скрізь валялися порожні пластикові пляшки.

У квартирі була повна антисанітарія / скріншот з відео

Дівчинку через суд забрали з сім'ї. Досудове розслідування у цій справі завершено та призначено підготовче засідання підтвердили в апараті Інгулецького суду. Слухання має відбутися 9 грудня.

Раніше ми повідомляли, що в Тернополі сталася страшна трагедія - померли 78-річна пенсіонерка і дві її дочки 55 і 50 років. Вони замкнулися у своїй квартирі й відмовилися від їжі і води, що призвело до трагічних наслідків. Мешканці будинку переконані, що жінки свідомо прийняли рішення піти з життя таким способом.

Як повідомляв Главред, в Одесі двоє дітей трьох і десяти років опинилися на добу замкненими у квартирі. Діти кликали на допомогу, а старший хлопчик навіть намагався вистрибнути з четвертого поверху. Мати в цей час пішла розважатися.