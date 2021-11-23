"В одній білизні йшов Шукати маму": на Київщині жінка кинула 2-річного сина і пішла пиячити

На Київщині жінка кинула 2-річного сина і пішла пиячити / Нацполіція по Київській області

На Київщині (у місті Біла Церква) 32-річна мати вдруге кинула свою дворічну дитину і вирушила вживати алкоголь з друзями. Про це повідомили в Нацполіції Київської області.

До правоохоронців ввечері 21 листопада звернулися сусіди родини. Вони повідомили, що в під'їзд будинку в одній нижній білизні ходить маленька дитина. На місце події прибув патруль.

За даними копів, 32-річна жінка кинула свого сина і пішла вживати алкоголь з друзями. Дитина самостійно вийшла з квартири і без одягу, тільки в білизні, пішла шукати матір. Поліцейські забрали хлопчика в реабілітаційний центр.

"На матір ювенальні поліцейські склали протокол за неналежне виконання нею батьківських обов'язків за ч.2 ст. 184 Кодексу України Про адміністративні правопорушення. Крім того, правоохоронці встановили, що наприкінці вересня мати вже покидала сина вдома і йшла вживати алкогольні напої з друзями. Тоді хлопчик, прокинувшись, вийшов на пошуки матері у двір зовсім без одягу", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Києві п'яна мати спала на вулиці, а поруч плакав її малюк. Таку картину побачила небайдужа перехожа, яка і звернулася до правоохоронців.

Прибулі на місце патрульні маму хлопчика на місці не застали. Жінка пішла і залишила сина. З дитиною була тільки заявниця.

Через деякий час патрульні обстежили прилеглі території та знайшли матір хлопчика. Жінка поводилася агресивно, лаялася і кричала.