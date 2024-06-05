Пункти управління вибухають: в ЗСУ розказали про вагомі втрати ворога на Півдні

На Південному напрямку ЗСУ "мінуснули" понад 20 одиниць озброєння та кілька командних пунктів ворога. Вражаючим є і число ліквідованих окупантів.

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ЗСУ знищили декілька важливих об'єктів РФ на Півдні / Колаж: Главред, фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що за попередню добу противник втратив на Півдні цілу роту. Також ЗСУ вдалося уразити цікаві цілі. Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Понад 150 солдатів, з них третина є загиблими. Серед цікавого - це втрата вчора двох "панцирів" у нашій операційній зоні. Ще кілька днів тому було знищено "сонцепьок". На нашому напрямку два дні поспіль росіяни втрачали по 10 артустановок. Не менш цікавими є втрати пунктів управління, пунктів управління БПЛА, польових складів ворога", - сказав Плетенчук. Рекомендуємо: ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів і техніки: у ворога піна з рота

Попри великі втрати ворога, ситуацію на Півдні не можна назвати легкою. Лише за останні 24 години на Оріхівському напрямку відбулося 11 штурмів. Ускладнюють роботу ЗСУ постійні обстріли зі сторони противника.

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Наразі, за словами Плетенчука, там складно забезпечувати логістику й евакуйовувати поранених бійців, однак наші оборонці тримають позиції. Подібна ситуація склалася в селі Кринки, що на Херсонщині.

"Так само й на Кринках, там було три спроби штурмів вчора з боку росіян. Кринок вже немає, як немає й споруд, за які можна зачепитися. Але українські морпіхи тримають позиції у Кринках", - підкреслив Плетенчук.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Бої ЗСУ проти російських окупантів за Південь - що відомо

Нещодавно повідомлялося, що російські окупанти не припиняють атакувати острів Нестрига у Херсонській області, який має стратегічне значення для розміщення військових позицій. Однак у штурмах ворог зазнає значних втрат.

Раніше стало відомо, що російським ДРГ не вдається проникнути на правобережну частину Херсонщини, зокрема у Херсон. Українські захисники знищують навіть штурмові групи у дельті Дніпра.

Нагадаємо, ворогу довелося відтягувати артилерію та частину піхоти з лівого берега Херсонщини, оскільки ЗСУ влаштували там справжній "геноцид артилерії" противника.

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