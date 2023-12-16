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Макрон заговорив про переговори з Путіним: що заявив президент Франції

Єлизавета Бельмас
16 грудня 2023, 00:40
Президент Франції Еммануель Макрон розповів, чи готовий до нових переговорів з російським диктатором.
Макрон заговорив про переговори з Путіним
Макрон заговорив про переговори з Путіним / колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

У п'ятницю, 15 грудня, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що він все ще готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомили в редакції Le Monde.

Президент Франції заявив, що готовий провести переговори з Путіним з тієї причини, що це може призвести до закінчення війни Росії проти України.

Макрон також натякнув, що Путін має можливість зв'язатися з ним у будь-який момент:

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"Я не почав війну в односторонньому порядку, порушивши договори, на які погодився. І не Франція вирішила вчинити військові злочини на півночі України, що зробило дискусії практично неможливими. Ну, треба бути серйозним, тому у мене дуже проста позиція. Я не міняв свій номер", — президент Франції.

Також відомо, що трохи раніше Путін розповідав про досить хороших відносинах з Францією, які "з якогось" моменту накренилися. Він стверджує, що припинив спілкування саме Макрон.

Крім іншого варто нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення Макрону вдалося зв'язатися з Путіним кілька разів. Остання розмова відбулася 3 травня 2022 року, перед нею була пауза з 29 березня.

Макрон і Путін

Нагадаємо, на початку березня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон після розмови з Володимиром Путіним заявив, що на даний момент президент РФ відмовляється припиняти свої атаки на Україну. Макрон написав, що важливо підтримувати діалог, щоб уникнути людських трагедій. Він уточнив, що буде продовжувати свої зусилля і контакти, щоб "уникнути гіршого".

Після цього, президент Франції Еммануель Макрон наприкінці березня 2022 року терміново зателефонував президенту країни агресора Володимиру Путіну через війну Росії проти України. Як повідомляли BFM TV, розмова тривала більше години. Макрон під час переговорів з Путіним висловив свою "крайню заклопотаність" ситуацією в Маріуполі, який російські окупанти щодня бомбили та обстрілювали.

Також, Еммануель Макрон у травні 2022 року зажадав від російського президента Володимира Путіна звільнити 2500 полонених захисників Маріуполя, які раніше вийшли з Азовсталі.У повідомленні Єлисейського палацу говорилося, що лідер наполягає на звільненні українських героїв.

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війна в Україні Франция Еммануель Макрон
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