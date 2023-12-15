Кулеба назвав два ключових політичних завдання для України на 2024 рік

МЗС України визначило два головні напрямки роботи на наступний рік із країнами-партнерами.

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Кулеба розповів, як Україна може протистояти РФ політично / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У політиці наступного року ключовим стане максимальне обмеження доступу російської оборонки з санкційними інструментами. Україні необхідно плідно співпрацювати з партнерами для створення потужної оборонної індустрії, яка зможе протистояти російській. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "1+1".

"Санкції – це важливий трек, але зараз найважливіший трек – це оборонні індустрії. Чому я на кожному кроці, при кожній можливості з партнерами про це говорю, тому що нам потрібно створити цілісний простір оборонних індустрій країн, як мінімум, Європейського союзу і України плюс США, Канада", - підкреслив Кулеба.

Політик наголосив, що вирішення цього завдання буде складним. Адже окремі оборонні компанії країн не зможуть самостійно впоратися з викликами, які створює російський оборонний комплекс.

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"Тому наша політика наступного року продовжиться на максимальне обмеження з санкційними інструментами доступу російської оборонки до технологій та сировини, а з іншого боку на нарощування співробітництва між оборонними індустріями України та наших країн-партнерів. Під співробітництвом я маю на увазі спільне виробництво і снарядів, і запчастин. Це два треки, які будуть ключовими в нашій роботі для того, щоб на політичному рівні це все рухалося", - додав він.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США надають Україні новий пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів, включаючи ракети та інше устаткування. Він включає додаткові снаряди для систем залпового вогню, протирадіолокаційні ракети, протитанкові системи, артилерійські снаряди та багато іншого, повідомило Associated Press.

Також наступного тижня США планує голосувати за військову допомогу Україні та Ізраїлю після перемовин між демократами і республіканцями щодо змін у політиці безпеки кордонів. Чак Шумер заявив, що відкладуть відпустку, щоб розглянути ініціативи з фінансування допомоги цим країнам.

Як раніше повідомляв Главред, Спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США вже вичерпали 96% бюджету допомоги Україні на військове обладнання. Ці кошти були спрямовані на заміну озброєнь, які США передали Києву. Решта бюджету буде витрачена до кінця грудня.

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