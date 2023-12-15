Україна не може вести війну роками: дипломат назвав найбільшу проблему країни

Українська влада не має технічних і мобілізаційних ресурсів, щоб вести війну проти Росії роками.

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Дипломат розповів про сценарії війни / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Командування об'єднаних сил ЗС України

Фінансова допомога від США не повинна хвилювати громадян України, оскільки наразі пріоритет - це ведення війни та безпека країни. Важливо не дати ворогові жодного шансу на здійснення будь-яких планів. Про це розповів дипломат Валерій Чалий в ефірі "Еспресо".

"Я два місяці назад казав і кажу, сценарій буде найгірший стосовно фінансів, але допомога - буде. Бо політично США вклалися в це, питання тільки в тому, що сценарій різний і різні типи війни. Одна війна, яку ми бачимо зараз - окопна, тобто, де багато жертв з обох сторін, друга війна - з високотехнологічною зброєю, а третя - коли на твоєму боці союзники та воюють разом із тобою. Сценарій може бути різний, ресурси країни не безмежні", - сказав дипломат.

Чалий зазначив, що припускається різні сценарії війни, від окопної з великою кількістю жертв до використання високотехнологічної зброї.

"Щоб досягти планів деокупації території - це певні ресурси у військовому плані, техніка, й мобілізаційний ресурс. Тобто у нас немає, я ще раз стверджую, ресурсів вести війну рокам. Вони чомусь заявляють, якісь перспективи малюють у 2025 році - слухайте, найбільша проблема - це втома людини, найбільша проблема, що люди хочуть жити нормальним життям, це є і у нас, і у ворога", - додав він. відео дня

Дипломат наголосив на необхідності зосередження ресурсів на досягнення стратегічних планів з деокупації території. В України немає ресурсів вести війну роками. Однак, він підкреслив, що найбільшою проблемою є втома людей, оскільки громадяни бажають повернення до нормального життя. Це спостерігається як в Україні, так і у ворога. Дипломат також закликав докласти зусиль для досягнення найкращих результатів в цій складній ситуації.

Нагадаємо, в ефірі "Еспресо" військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначив, що основне завдання окупантів полягає у прориві не на Куп'янськ, а в район Ізюма. Там може сформуватись ударна група, яка потенційно загрожує флангам ЗСУ у Донецькій області.

Також представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов повідомив, що наразі в Кремлі немає планів на продовження війни у 2025 році. Однак ці плани можуть бути виправлені згідно з результатами 2024 року.

Як повідомляв Главред, Україна переходить до етапу зміцнення оборони, що відображається у будівництві фортифікаційних споруд на різних ділянках фронту. Ця стратегія свідчить про зміну тактикичних завдань, визначених військовим керівництвом. Про це Главреду розповів політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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