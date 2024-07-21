Люди важливі, але території ворогу не подаруємо – Зеленський

Путін просто хоче повернення СРСР під його керівництвом до кінця його днів, сказав Володимир Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/lyudi-vazhny-no-territorii-vragu-ne-podarim-zelenskiy-10582370.html Посилання скопійоване

Зеленський сказав, що стане програшом для України / колаж: Главред, фото: скріншот звідео, 22 окрема механізована бригада

Володимир Зеленський дав інтервʼю ВВС під час візиту до Великої Британії. Там він розповів, що для нього програш та чи можна про щось домовитись з Путіним.

"Для нас програш – це програти нашу країну. Хтось каже, от що вам важливіше: територія або люди? Як можна так порівнювати? Все це про людей… Люди важливі, але це не означає, що росіянам можна подарувати 30% нашої території", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що, по-перше, це наша земля, а, по-друге, а хто сказав, що росіяни не підуть далі.

відео дня

"Хто сказав, що спрацює заморожений конфлікт? Він вже був заморожений. Хто сказав, що Путін не хоче просто нас зруйнувати? Він хоче. Він просто хоче знову повернення СРСР під його керівництвом до кінця його днів. І в цьому весь зміст цієї людини. І якщо він пожертвував 500 тисяч людей своєї держави, хто сказав, що він не захоче ще вбити нас мільйон. Якщо він не жаліє своїх пів мільйона, як можна повірити цій людині. Я вважаю, що не можна вірити", - продовжує президент.

Дивіться відео з інтерв'ю Зеленського:

Зеленський також додав, що Путін - прагматичний убивця, який не дуже розумний, але дуже жорстокий.

"Він віддає накази, він власноруч нічого не робить, але це не позбавляє його відповідальності. Він дуже любить владу, і це не дуже розумно, примітивно чіплятися всім, чим можна. І він чіпляється за владу кількістю закатованих тортурами людей", - сказав глава держави.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Візит Зеленського до Великої Британії - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 липня відвідав Велику Британію, щоб взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти та підписання нових безпекових угод.

У п'ятницю, 19 липня, президент України Володимир Зеленський виступив на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Великої Британії. Глава України став першим із 1997 року іноземним лідером, який звернеться до британського Кабміну - 27 років тому це був президент США Білл Клінтон.

Крім того, Зеленський у межах V саміту Європейського політичного співтовариства підписав угоди про гарантії безпеки для України зі Словенією та Чехією.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред