Уперше після Клінтона 27 років тому: Зеленський виступить на засіданні уряду Британії

Володимир Зеленський стане першим офіційним візитером на Даунінг-стріт за час перебування на посаді нового прем'єр-міністра Кіра Стармера.

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Володимир Зеленський і Кір Стармер сьогодні проведуть зустріч на Даунінг стріт / Колаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa

У п'ятницю, 19 липня, президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Великої Британії. Глава України стане першим із 1997 року іноземним лідером, який звернеться до британського Кабміну - 27 років тому це був президент США Білл Клінтон.

Як повідомляють на сайті уряду Великої Британії, Зеленський стане першим офіційним візитером на Даунінг-стріт за час перебування на посаді прем'єр-міністра Кіра Стармера. Він зустрінеться з новим складом Кабінету міністрів і поінформує його про ситуацію на полі бою в Україні, а також про необхідність посилення європейської оборонної промислової бази, щоб випередити російську загрозу.

Очікується, що Зеленський і Стармер узгодять договір двох країн про підтримку оборонного експорту, який підпишуть міністри оборони, щоб запустити оборонно-промислові бази Великої Британії та України і збільшити виробництво військової техніки та озброєнь.

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"Договір дозволить Україні залучити 3,5 млрд фунтів стерлінгів експортного фінансування для підтримки своїх збройних сил. Він також дасть змогу українським і британським оборонним компаніям інвестувати в подальший розвиток військового потенціалу та продовжувати швидко впроваджувати інновації у сфері новітньої військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Візит Зеленського до Великої Британії - останні новини

18 липня Президент України Володимир Зеленський приїхав до Великої Британії, щоб узяти участь у саміті Європейського політичного співтовариства та підписанні нових безпекових угод.

Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III у Бленгеймському палаці.

Зеленський у межах V саміту Європейського політичного співтовариства підписав угоди про гарантії безпеки для України зі Словенією та Чехією.

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