Люди з інвалідністю можуть отримувати повістки від ТЦК: в ЗСУ пояснили, для чого

Повістка, видана ТЦК та СП, – це передусім виклик до військкомату для уточнення даних про людину.

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Повістки в Україні можуть видавати і особам з інвалідністю / Колаж: Главред, фото: Українська правда, Цензор.net

Повістка від працівників ТЦК та СП передусім є викликом до військкомату для уточнення даних про особу. Навіть люди з інвалідністю можуть отримувати повістки, щоб оновити інформацію у військкоматі. Про це повідомили в пресслужбі оперативного командування "Північ".

"Доволі розповсюджена претензія до працівників ТЦК, яка трапляється у соцмережах, - що повістки вручають чоловікам з інвалідністю. Однак якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть", - пояснили в оперативному командуванні.

Зазначається, що у випадку зміни персональних даних (шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо), чоловіки мають повідомляти ТЦК протягом 7 днів, як це встановлено постановою міністра оборони №1487 від 30 грудня 2022 року.

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"Тобто якби чоловіки вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б суттєво менше. До речі, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію потрібно подавати й туди", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, великий шматок роботи ТЦК займає надання відстрочок від мобілізації тим, хто має відповідні підстави. Тому у ТЦК постійно нагадують чоловікам приходити та отримувати таку відстрочку, щоб "спростити ведення обліку для центру комплектування, а собі життя".

"Та й навіть після визнання військово-лікарською комісією придатними до військової служби чоловіки не вирушають одразу на фронт. Якщо людина не проходила військову службу раніше, її відправляють до одного з навчальних центрів. Якщо ж досвід служби є, то вона може проходити навчання та злагодження вже у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці", - додали в ОК "Північ".

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, кількість демобілізованих строковиків, яких звільнять у запас під час воєнного стану, залишається конфіденційною інформацією. Народний депутат Олександр Федієнко підтвердив, що багато з них виразили бажання залишитися на службі підписавши контракт, а тих, хто звільнився, можуть мобілізувати знову через рік.

Також у новому законопроєкті про мобілізацію передбачається бронювання або відтермінування не лише для держслужбовців, а й для інших професій, які є критично важливими для роботи держави і суспільства. Конкретний перелік цих категорій буде затверджений урядом.

Як повідомляв Главред, мобілізаційний резерв України становить близько 5 мільйонів осіб, з яких приблизно 2,5 мільйона готові нести військову службу, повідомив голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

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