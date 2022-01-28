Ляшко розповів, чи буде в Україні загальний локдаун

Ляшко задоволений адаптивним карантином / УНІАН

Загальнодержавного локдауну в Україні через поширення COVID-19 не буде в будь-якому випадку.

Про це в сюжеті ТСН.19:30.заявив міністр охорони здоров'я країни Віктор Ляшко.

За його словами, незважаючи на те, що 28 січня в країні зафіксували більше 34 тисяч хворих, а 144 людини померли, Всеукраїнського карантину не впроваджуватимуть.

До такого рішення влада прийшла тому, що адаптивний карантин довів свою ефективність у попередні хвилі захворюваності коронавірусом.

Також важливо те, що в Україні велика країна і в різних регіонах - різна ситуація.

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Дострокові канікули в школах впроваджуватимуть на місцях. Але поки Про карантин для учнів мови не йде.

"Краще нехай діти зараз ходять, а як там буде погіршуватися епідситуація, тоді превентивно можна буде додатково вводити, відправити дітей на два тижні на канікули для того, щоб розірвати ланцюжок передачі інфекції", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу в Україні і незважаючи на ситуацію, що погіршується, в країні не планують вводити локдаун.

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