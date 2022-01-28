Ляшко розповів, чи буде в Україні загальний локдаун

Про додаткові канікули в школах вирішуватимуть на місцях.
Загальнодержавного локдауну в Україні через поширення COVID-19 не буде в будь-якому випадку.
Про це в сюжеті ТСН.19:30.заявив міністр охорони здоров'я країни Віктор Ляшко.
За його словами, незважаючи на те, що 28 січня в країні зафіксували більше 34 тисяч хворих, а 144 людини померли, Всеукраїнського карантину не впроваджуватимуть.
До такого рішення влада прийшла тому, що адаптивний карантин довів свою ефективність у попередні хвилі захворюваності коронавірусом.
Також важливо те, що в Україні велика країна і в різних регіонах - різна ситуація.
Дострокові канікули в школах впроваджуватимуть на місцях. Але поки Про карантин для учнів мови не йде.
"Краще нехай діти зараз ходять, а як там буде погіршуватися епідситуація, тоді превентивно можна буде додатково вводити, відправити дітей на два тижні на канікули для того, щоб розірвати ланцюжок передачі інфекції", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, через спалах коронавірусу в Україні і незважаючи на ситуацію, що погіршується, в країні не планують вводити локдаун.
Читайте також:
- Україна під загрозою COVID-спалаху: експерт пояснив неминучість нового локдауну
- Кінець локдауну: три області на порозі виходу з "червоної зони" - Радуцький
- В Україні більше не вводитимуть тотальних локдаунів-Шмигаль
- У МОЗ спрогнозували, чи буде локдаун в Україні через Омікрон
- Загроза нового локдауну: у МОЗ назвали область, яка потрапить в "червону зону"
- Як працюватиме метро Києва у випадку локдауну 2022-відповідь КМДА