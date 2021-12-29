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В Україні більше не вводитимуть тотальних локдаунів – Шмигаль

29 грудня 2021, 15:38

У "червоних" зонах бізнес зможе працювати, якщо будуть вакциновані усі працівники.

Кабмін більше не вводитиме тотальних локдаунів в Україні / УНИАН

Кабінет міністрів більше не планує вводити в Україні тотальних локдаунів через поширення коронавірусу.

Про це заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль під час засідання уряду сьогодні, 29 грудня.

Він зазначив, що доступна вакцинація у державі дозволить уникнути локдауну.

"Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у "червоних" зонах, якщо його працівники вакциновані на 100%", – наголосив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. У КМДА наголосили, що кияни повинні дотримуватися обмежень "жовтої" зони карантину.

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Також у МОЗ раніше розповіли, за яких симптомів COVID-хворим варто викликати швидку. Серед "тривожних дзвіночків" – біль у грудній клітці і важкість дихання. Також у цьому списку наступні симптоми: сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%, порушення свідомості тощо.

Тим часом у ВООЗ назвали сценарій завершення пандемії коронавірусу. Зазначається, що глобальна епідемія COVID-19 у світі може закінчитися тоді, коли охоплення вакцинацією складе 70% світового населення. При цьому потрібно розробити ефективні і безпечні ліки для лікування людей, які заразилися коронавірусної інфекцією.

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