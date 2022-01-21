Загроза нового локдауну: у МОЗ назвали область, яка потрапить в "червону зону"

Ігор Кузин / УНІАН

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я ігор Кузін прокоментував ймовірність введення локдауну в Україні у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Як підкреслив він в інтерв'ю LIGA.net, оголошувати жорсткий локдаун, який був у 2020 році, в Україні не будуть.

"Локдаунів, як у нас було в 2020 році, не планується", - підкреслив головний санлікар.

В Україні повертається "червона зона" карантину

За його словами, враховуючи епідеміологічну ситуацію в регіонах, першою в "червону" зону може увійти Івано-Франківська область.

"Думаю, що Івано-Франківська область, враховуючи, що там досить швидко погіршується ситуація. Величезна кількість випадків, яке підтверджено лабораторно. Дуже велика кількість госпіталізацій. Відсоток або тренд до госпіталізації зростає близько 70% протягом доби. Тобто велика кількість людей госпіталізується одночасно", - додав Кузін.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 21 січня 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 156 жителів країни (добою раніше було 18 479). У тому числі захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 226 осіб; летальних випадків - 150; одужали 4 486 осіб.

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