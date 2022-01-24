Як працюватиме метро Києва у випадку локдауну 2022 - відповідь КМДА

Закривати підземку наглухо, як це було в перший локдаун, не будуть. Але запровадять спеціальні перепустки, розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Якщо в Києві оголосять локдаун через епідемію коронавірусу, то метро в столиці закривати не планують. У разі посилення обмежень будуть запроваджені спецперепустки на транспорт.
Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі телканалу Україна 24.
"Я абсолютно переконаний, що ми не будемо закривати метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун, ми будемо переводити транспорт в спеціальний режим перевезення, у нас все готово (щодо спецперепусток, - ред.)", - заявив він.
При цьому Поворозник висловив сподівання, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу в Києві. За словами чиновника, зараз у столиці щеплення отримали понад 70% киян.
Як повідомляв Главред, у Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками Карантин. Він передбачає можливість запровадження спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті.
Спеціальні перепустки в Києві можуть запровадити, якщо столиця повернеться в "червону" зону адаптивного карантину.
Як працюватимуть спецперепутски для проїзду в транспорті
Спеціальні перепустки діятимуть на існуючих транспортних або соціальних (у випадку з пільговиками) картах. При цьому роботодавці повинні зареєструватися на сайті системи Карантин, подати заявки з інформацією про ПІБ своїх працівників і номери їхніх транспортних або соціальних карт.
Поповнення цих карт працюватиме в звичайному режимі.
Власникам спеціальних перепусток буде заборонено передавати свої транспортні карти іншим особам.
Інші електронні квитки, які не є носіями спецперепусток, будуть деактивовані на час дії "червоної" зони. Також не працюватимуть електронні квитки у вигляді QR-кодів, зокрема і на паперовому носії.
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