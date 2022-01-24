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Як працюватиме метро Києва у випадку локдауну 2022 - відповідь КМДА

24 січня 2022, 09:54
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Закривати підземку наглухо, як це було в перший локдаун, не будуть. Але запровадять спеціальні перепустки, розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.

карантин, локдаун, метро
Столична влада не планує повністю закривати метрополітен / УНІАН

Якщо в Києві оголосять локдаун через епідемію коронавірусу, то метро в столиці закривати не планують. У разі посилення обмежень будуть запроваджені спецперепустки на транспорт.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі телканалу Україна 24.

"Я абсолютно переконаний, що ми не будемо закривати метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун, ми будемо переводити транспорт в спеціальний режим перевезення, у нас все готово (щодо спецперепусток, - ред.)", - заявив він.

При цьому Поворозник висловив сподівання, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу в Києві. За словами чиновника, зараз у столиці щеплення отримали понад 70% киян.

Як повідомляв Главред, у Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками Карантин. Він передбачає можливість запровадження спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті.

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Спеціальні перепустки в Києві можуть запровадити, якщо столиця повернеться в "червону" зону адаптивного карантину.

Як працюватимуть спецперепутски для проїзду в транспорті

Спеціальні перепустки діятимуть на існуючих транспортних або соціальних (у випадку з пільговиками) картах. При цьому роботодавці повинні зареєструватися на сайті системи Карантин, подати заявки з інформацією про ПІБ своїх працівників і номери їхніх транспортних або соціальних карт.

Поповнення цих карт працюватиме в звичайному режимі.

Власникам спеціальних перепусток буде заборонено передавати свої транспортні карти іншим особам.

Інші електронні квитки, які не є носіями спецперепусток, будуть деактивовані на час дії "червоної" зони. Також не працюватимуть електронні квитки у вигляді QR-кодів, зокрема і на паперовому носії.

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