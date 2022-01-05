УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Зима "зламалася": українців попередили про несподівану аномалію

5 января 2022, 05:41

Панування вологи і тепла часом будуть порушувати холодні скандинавські вторгнення.

бурульки, відлига
/ УНІАН

В Україні погоду формують повітряні течії західного напрямку, які несуть все нові порції теплого і вологого повітря Атлантики, розповів синоптик Віталій Постригань.

У своєму Facebook він пише, що в Україні спостерігається аномалія з середньодобовими температурами 3-4º тепла, що на 4-8º вище кліматичної норми.

За його прогнозом циклони і поля підвищеного тиску, швидко змінюючи один одного, продовжать обумовлювати різку зміну атмосферних процесів. При цьому панування вологи і тепла часом будуть порушувати холодні скандинавські вторгнення.

5 січня атмосферні фронти проявлять себе теплом, дощами і посиленням вітру до небезпечних 15-18 м/с. Температура вночі 1-6 тепла, вдень 4-9 тепла.

6 січня у тиловій частині циклону температура дещо знизиться і протягом доби прогнозуємо 2° морозу 3° тепла. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ і мокрий сніг.

Реклама

7-9 січня істотних опадів не чекаємо, погоду формуватиме антициклон, який посилить нічне охолодження. Холодніше буде в ніч на суботу з температурою 5-10º морозу, в інші ночі 1-7º морозу.

10-12 січня черговий Атлантичний циклон знову принесе невеликі опади і хвилю тепла. Температура повітря коливатиметься: вночі 0-3 градуси морозу, вдень 0-3 градуси тепла.

false

Читайте такжеУкраїну атакує потужний циклон: синоптик попередив про рекордну аномалію

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

Читайте ще:

viber
прогноз погоди Погода в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Зима "зламалася": українців попередили про несподівану аномалію». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярне
Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022 Що може "збити" рівень холестерину в тілі - відповідь вченихЩо може "збити" рівень холестерину в тілі - відповідь вчених Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посіваютьНоворічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають Гороскоп Зеленського на 2022 рік: астролог зробив передбачення для президентаГороскоп Зеленського на 2022 рік: астролог зробив передбачення для президента Зростання доходів, суперництво на роботі та щедрі подарунки: гороскоп Таро для Скорпіонів на 2022 рікЗростання доходів, суперництво на роботі та щедрі подарунки: гороскоп Таро для Скорпіонів на 2022 рік
06:05

Найгарніший зимовий манікюр 2022, який дозволить у мороз і холоднечу виглядати елегантно

05:50

Як швидко заспокоїтися у стресовій ситуації: 10 простих способів

05:41

Зима "зламалася": українців попередили про несподівану аномаліюВідео

05:39

Святвечір 2022: привітання в прозі і віршах, чудові картинки до свята

05:10

Гороскоп Таро на 2022 рік: астролог передрекла Рибам найщасливішу долюВідео

Реклама
04:31

Як пов'язана смертельна доза алкоголю для людини з його настроєм-коментар експерта

04:30

Покращить сон і допоможе травленню: як впливає на організм ромашковий чай

04:14

Ілона Гвоздьова в білизні показала еротичний танець, яким зустрічала свого коханого

03:13

Задушать або табакеркою в скроню: астролог назвав наступника ПутінаВідео

02:26

Як зробити комфортним політ на літаку для малюків - відповідь Комаровського

02:23

Зіркова українська легкоатлетка показала розкішне тіло в трусиках

02:19

Гороскоп Таро для Водоліїв: які зміни на вас чекають в 2022 роціВідео

01:45

Долар піде у відрив? Українцям розповіли, яким буде курс-2022Відео

01:23

Дієтолог розповіла, чи можна "збити" калорійність страв з майонезом

00:15

Які "суперпродукти" зміцнюють імунітет - коментар вчених

00:02

В Алмати впровадили НС та комендантську годину: місто закрите, прибуває бронетехнікаВідео

04 січня, вівторок
23:57

Анатолій Анатоліч жорстко пройшовся по концерту російського КВК

23:31

У Радбезі ООН зробили заяву щодо ситуації навколо УкраїниВідео

23:30

Як зараз виглядає "найкрасивіша дівчинка в світі" - 20-річна Тілан Блондо

22:57

Яке харчування допоможе найлегше пережити похмілля - відповідь медиків

Реклама
22:48

Єрмак поспілкувався із радниками Франції та Німеччини напередодні їхнього візиту до Москви

22:47

Залучите гроші і удачу: від яких речей в будинку потрібно позбутисяВідео

22:31

Прокурор відкликав клопотання щодо арешту Порошенка: у ДБР заперечуютьВідео

22:03

Трагедія на Одещині: загинула сім'я з п'яти осіб

21:47

Весна увірветься в січні: в Україні несподівано потеплішає до +13Відео

21:39

"Лікарі нічого не робили": під Києвом у новорічну ніч померла дівчинка в лікарніВідео

21:17

Протести в Казахстані: в Алмати загострюється ситуація, країна сидить без ІнтернетуВідео

20:45

МОЗ змінило схеми змішування вакцин від коронавірусу

20:39

З кульками і перерізанням стрічки: на Рівненщині влаштували "урочисте відкриття" шкільного туалету

20:34

Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Відео

20:27

Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022

19:46

В Україні запровадили нові вимоги щодо стажу для виходу на пенсіюВідео

19:41

На Волині невакцинована від COVID-19 вчителька добилася через суд повернення на роботуВідео

19:15

"На горизонті рідні Карпати": Зеленський вирушив на відпочинок у Буковель з величезним кортежем

19:07

Гороскоп на завтра, 5 січня 2022: Близнюкам – помилки, Дівам - надбавка до зарплати, Скорпіонам - розвагиВідео

18:48

Україна для Путіна – кістка в горлі: або проковтне, або задихнеться, втративши їїПогляд

18:46

Ані Лорак дасть концерти в Україні - Кондратюк і Зібров в обуренні

18:33

Свята в січні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

18:30

У Запорізькій області родичі померлої дитини увірвалися в реанімацію лікарні і побили медиківВідео

18:07

Повня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бідВідео

Реклама
17:48

Заманив в авто і вивіз за село: під Черкасами чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку

17:26

Олег Винник зворушливо привітав свою "таємну дружину" і бек-вокалістку Таюне з Днем народження

17:22

"Будемо діяти рішуче": в ЄС розкритикували Росію за агресію проти УкраїниВідео

17:12

Як приготувати ідеальну кутю на Різдво 7 січня: три дивовижні секретиВідео

17:03

"Потрібно трохи пригальмувати": депутат Ірина Геращенко опинилася на милицяхВідео

16:38

У місті під Запоріжжям в один день звільнилися 95% особового складу поліції

16:33

"Шукає скумбрію по 8": у Мережі висміяли дивне фото Порошенка в супермаркетіВідео

16:15

Водіїв чекає новий сюрприз: ціни на автогаз в Україні різко злетятьВідео

15:54

НАТО скликає екстрену зустріч, щоб обговорити російську загрозу та безпеку Європи

15:50

Прикмети на 5 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять