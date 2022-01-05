Зима "зламалася": українців попередили про несподівану аномалію

/ УНІАН

В Україні погоду формують повітряні течії західного напрямку, які несуть все нові порції теплого і вологого повітря Атлантики, розповів синоптик Віталій Постригань.

У своєму Facebook він пише, що в Україні спостерігається аномалія з середньодобовими температурами 3-4º тепла, що на 4-8º вище кліматичної норми.

За його прогнозом циклони і поля підвищеного тиску, швидко змінюючи один одного, продовжать обумовлювати різку зміну атмосферних процесів. При цьому панування вологи і тепла часом будуть порушувати холодні скандинавські вторгнення.

5 січня атмосферні фронти проявлять себе теплом, дощами і посиленням вітру до небезпечних 15-18 м/с. Температура вночі 1-6 тепла, вдень 4-9 тепла.

6 січня у тиловій частині циклону температура дещо знизиться і протягом доби прогнозуємо 2° морозу 3° тепла. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ і мокрий сніг.

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7-9 січня істотних опадів не чекаємо, погоду формуватиме антициклон, який посилить нічне охолодження. Холодніше буде в ніч на суботу з температурою 5-10º морозу, в інші ночі 1-7º морозу.

10-12 січня черговий Атлантичний циклон знову принесе невеликі опади і хвилю тепла. Температура повітря коливатиметься: вночі 0-3 градуси морозу, вдень 0-3 градуси тепла.

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Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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