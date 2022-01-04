Весна увірветься в січні: в Україні несподівано потеплішає до +13

Вночі в західних областях, вдень на Лівобережжі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Погода в Україні 5 січня майже у всіх регіонах буде дощовою. Стовпчики термометра місцями піднімуться до +13.
Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, на сході і північному сході країни вночі йтимуть дощі з мокрим снігом.
Вночі в західних областях, вдень на Лівобережжі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
У Карпатах вночі прогнозують значний мокрий сніг та хуртовини, на дорогах ожеледиця, вдень дощ та пориви вітру до 25-28 м/с.
Температура повітря становитиме:
- у західних областях вдень +5 +10, вночі +2 +6 градусів;
- на півночі країни +4 +8 градусів, а вночі від 0 до +4;
- у східних областях вдень +4 +7 градусів, вночі -1 -5;
- на півдні країни +7 +10 градусів вдень, а вночі +2 +6;
- у центральних областях + 5 +9 вдень, вночі +1 + 4 градуси.
Погода в Києві
У середу, 5 січня в столиці протягом доби йтиме дощ. Температура повітря вдень становитиме +6 +8 градусів, вночі +2 +4.
Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні у січні 2022 буде тепліше, ніж у попередні десятиліття. У той же час очікується більше погодних катаклізмів.
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