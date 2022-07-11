Луплять по центрах прийняття рішення: російський пропагандист зарюмсав через успіхи ЗСУ

Удар за допомогою HIMARS за російськими складами на Луганщині / скрін їх відео, Вікіпедія

Відомий російський пропагандист Олександр Сладков впав у паніку після серії точних ударів ЗСУ по окупантам. У своєму Telegram-каналі він поскаржився на те, що українські бійці якісно б'ють по окупантським центрам прийняття рішень.

"Українські ракетники і артилерія вже кілька разів завдали ударів по наших центрах прийняття рішення. З результатом. Центри невеликі, але важливі. Я не пишу тут де, коли, скільки, і кого. Щоб не видавати військову таємницю. Хто в темі, той зрозуміє: якщо вже репортер Сладков і його колеги знають, значить знають і багато інших", – нервував пропагандист.

Він також дуже обурювався з приводу того, що офіцери окупантів, які відповідальні за напрямки, по яких б'ють ВСУ, не вживають взагалі ніяких захисних заходів.

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Нагадаємо, раніше радник очільника МВС Вадим Денисенко говорив про те, що застосування Західної зброї ЗСУ дозволило зламати тактику російських окупантів в Україні, які зосереджують сили для наступу на окремих ділянках.

"В останні дні, завдяки техніці, яка прийшла із Заходу, нам вдалося фактично щодня знищувати, як мінімум, по одному складу з боєприпасами. Це безумовно уповільнює росіян", - зазначив співрозмовник.

Як 23 червня повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну

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