Повітряний удар ЗСУ: знищено пункт управління, склад БК, техніку і живу силу РФ

Українські літаки завдають ударів по окупантам / Facebook Петра Порошенка

В результаті ударів авіації Повітряних Сил ЗСУ 10 липня були знищені ворожі тили, склади боєприпасів, а також командні пункти разом з технікою і живою силою окупантів РФ.

Як йдеться в повідомленні Командування Повітряних Сил, штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24М, під прикриттям винищувачів МіГ-29 і Су-27, завдають чергових ударів по російських окупаційних військах.

"На цей раз знищений командно-спостережний пункт, польовий склад боєприпасів, пункт управління військами до десяти бойових броньованих машин і жива сила рашистів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти на харківському напрямку застосовували танки, ствольну і реактивну артилерію для обстрілів Харкова і населених пунктів Харківської області на північ, схід і південь від міста.

На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

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