"Повернути Україну в лоно слов'янства": Лукашенко вибухнув гучною заявою

Олександр Лукашенко / Reuters

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що планує "повернути Україну в лоно слов'янства". Саме таку заяву він зробив у своєму публічному зверненні до депутатів тамтешнього парламенту, яка транслювалася по державному телебаченню

Як говорив Лукашенко, для Заходу важливо "втопити в крові російсько-українське братство, наше слов'янське братство".

"Але як би кому не хотілося, ми повернемо Україну в лоно нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо", - запевнив самопроголошений глава Білорусі.

Диктатор також вважає, що "жорна переділу світу обертаються". І каже, що Білорусь готова вступити у війну в разі початку якоїсь агресії проти неї або Російської Федерації.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те:

Україна після політичної кризи в Білорусі влітку 2020 року, коли президентські вибори в країні завершилися масовими протестами проти фальсифікацій виборчого процесу, а влада із застосуванням надмірної фізичної сили придушила протестні акції, не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом країни. З 5 листопада позаминулого року Лукашенко для Києва нелегітимний. Захід теж не вважає його демократично обраним лідером білорусів. Відтоді Лукашенко посилив співпрацю з Росією і регулярно різко висловлюється на адресу української держави.

Крім того, Лукашенко звинуватив Україну у нібито нарощуванні військ біля кордонів Білорусі. За його словами, Київ, мовляв, направляє до білоруських рубежів підрозділи Нацгвардії з "націоналістів-радикалів". Такі сили, на думку Лукашенка, страшніші, ніж війська НАТО.

Також Лукашенко зробив заяву про фактичне визнання окупованого Криму територією Росії і оголосив про готовність відправитися на півострів.

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