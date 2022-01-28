"Повернути Україну в лоно слов'янства": Лукашенко вибухнув гучною заявою

Самопроголошений глава Білорусі Лукашенко каже, що "для Заходу важливо втопити в крові російсько-українське братство, наше слов'янське братство".
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що планує "повернути Україну в лоно слов'янства". Саме таку заяву він зробив у своєму публічному зверненні до депутатів тамтешнього парламенту, яка транслювалася по державному телебаченню
Як говорив Лукашенко, для Заходу важливо "втопити в крові російсько-українське братство, наше слов'янське братство".
"Але як би кому не хотілося, ми повернемо Україну в лоно нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо", - запевнив самопроголошений глава Білорусі.
Диктатор також вважає, що "жорна переділу світу обертаються". І каже, що Білорусь готова вступити у війну в разі початку якоїсь агресії проти неї або Російської Федерації.
читайте такожЛукашенко звинуватив Україну в перекиданні "націоналістів" до кордонів і оголосив про навчання з РФ
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те:
- Україна після політичної кризи в Білорусі влітку 2020 року, коли президентські вибори в країні завершилися масовими протестами проти фальсифікацій виборчого процесу, а влада із застосуванням надмірної фізичної сили придушила протестні акції, не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом країни. З 5 листопада позаминулого року Лукашенко для Києва нелегітимний. Захід теж не вважає його демократично обраним лідером білорусів. Відтоді Лукашенко посилив співпрацю з Росією і регулярно різко висловлюється на адресу української держави.
- Крім того, Лукашенко звинуватив Україну у нібито нарощуванні військ біля кордонів Білорусі. За його словами, Київ, мовляв, направляє до білоруських рубежів підрозділи Нацгвардії з "націоналістів-радикалів". Такі сили, на думку Лукашенка, страшніші, ніж війська НАТО.
- Також Лукашенко зробив заяву про фактичне визнання окупованого Криму територією Росії і оголосив про готовність відправитися на півострів.
Інші новини:
- Режим Лукашенка терпить удар: Україна виявилася головним постачальником картоплі в Білорусь
- Чому Україні буде вигідно, якщо Лукашенко перекриє газ для ЄС
- Трибунал над Лукашенком і серія санкцій: Україна і Європа закликали до рішучого удару по Білорусі
- Лукашенко фактично оголосив війну Україні
- Лукашенко зібрався втягнути Україну в "союз" з РФ, Білоруссю і Казахстаном