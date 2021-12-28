УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Посадив літак і направив тисячі біженців до кордону ЄС: Лукашенка назвали корупціонером року у світі

28 грудня 2021, 00:01

Цього року "претендували" рекордні 1166 кандидатів, вперше звання було присуджено одноголосно.

Лукашенко
Олександра Лукашенка експерти одноголосно назвали корупціонером року в світі / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав звання "Корупціонер року-2021" за версією Центру дослідження корупції та організованої злочинності. На думку експертів, серед його "заслуг", які інкримінують політику, опинилися посадка літака Ryanair у Мінську, міграційна криза на кордоні з Євросоюзом і дезінформація щодо епідемії COVID-19.

На сайті організації OCCRP вказано, що цього року кількість претендентів стала рекордною - 1166 кандидатів, яких "номінували" експерти і читачі. До журі потрапили шість журналістів та експертів у сфері боротьби з корупцією. Експерти вважають Лукашенка причетним до низки незаконних дій, на підставі чого його визнали "корупціонером року".

За які "заслуги" Лукашенка назвали "корупціонером року в світі"

  • Організація потоків державних фінансових коштів Білорусі наближеним до його сім'ї олігархам
  • Відправка тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом і подальша провокація міграційної кризи
  • Поширення дезінформації про епідемію коронавірусу та лікування захворювання
  • Посадка у Мінську літака рейсу Ryanair, на борту якого перебував білоруський опозиціонер Роман Протасевич.

читайте також"Білорусь осторонь не залишиться": Лукашенко пригрозив разом з Росією піти війною проти УкраїниПідкреслюється, що "фіналістами" скандальної премії стали повалений президент Афганістану Ашраф Гані, сирійський глава держави Башар Асад, президент Туреччини Реджеп Ердоган і колишній канцлер Австрії Себастьян Курц.

Читайте також:

viber
Олександр Лукашенко новини Білорусі
Зараз ви переглядаєте новину «Посадив літак і направив тисячі біженців до кордону ЄС: Лукашенка назвали корупціонером року у світі». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 27 грудня 2021: Тільцям - плітки, Левам - небезпека аварій, Дівам - спокусиГороскоп на сьогодні 27 грудня 2021: Тільцям - плітки, Левам - небезпека аварій, Дівам - спокуси Великий куш, нова робота і несподіваний поворот: гороскоп на січень 2022 року для СтрільцівВеликий куш, нова робота і несподіваний поворот: гороскоп на січень 2022 року для Стрільців Найгарніший блакитний новорічний манікюр 2022, який розтопить усі серцяНайгарніший блакитний новорічний манікюр 2022, який розтопить усі серця Місячний календар на січень 2022: найкращі дні місяцяМісячний календар на січень 2022: найкращі дні місяця Долар обвалить гривню: українцям розкрили найгірший сценарій і назвали терміниДолар обвалить гривню: українцям розкрили найгірший сценарій і назвали терміни
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
00:19

Гороскоп на сьогодні 28 грудня 2021: Ракам – здійснення бажань, Терезам - втрати, Козерогам - великі гроші

00:07

Приносять щастя і неймовірну удачу: які подарунки потрібно дарувати і приймати, щоб стати багатимВідео

00:01

Посадив літак і направив тисячі біженців до кордону ЄС: Лукашенка назвали корупціонером року у світі

27 грудня, понеділок
23:43

Названо найшкідливіші страви з рибиВідео

23:09

Данилко схопив Каменських за сідниці в ефірі шоу і влаштував спекотні танці

Реклама
22:54

Україна в НАТО і питання Криму з Донбасом: Польща поставила жорстку умову РФ щодо діалогу із ЗаходомВідео

22:54

Найсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилинВідео

21:53

Податок на "город" зобов'яжуть платити не всіх українцівВідео

21:37

Вакцинація 70% світового населення: у ВООЗ назвали сценарій завершення пандемії COVID-19

21:18

Кличко потрапив у конфуз та привітав киян з новим 2222 рокомВідео

20:43

У роботі Telegram стався масштабний збій: Україна та Європа зіткнулися з проблемами

20:33

В Україні вдарить мороз -15 і завалить снігомВідео

19:41

Байден підписав оборонний бюджет: Україні виділили 300 млн доларівВідео

19:25

В Україні масово закривають центри вакцинаціїВідео

19:15

Треба позбавити планету від оскаженілого геополітичного непорозумінняПогляд

18:37

Новорічний Вечірній Квартал: номер від президента, гості з юності та музичний сюрприз від акторівВідео

18:31

Новий статус щодо ядерної зброї і "обнулення" Лукашенка: з'явився новий проект Конституції Білорусі

18:08

Без шпагату, але топлес: Анастасія Волочкова грайливо оголила груди

18:07

Гороскоп Таро на 2022 рік: Ракам – втілення задуманого, Левам – життєві уроки, Стрільцям - суперникиВідео

18:06

Загроза вторгнення Росії в Україну: Київ створює штаб територіальної оборониВідео

Реклама
17:11

В Україні вимагають скасувати військовий облік для жінок: Зеленський повинен розглянути петиціюВідео

16:55

Шукали два дні, а вона була неподалік: у Херсоні знайшли мертвою зниклу під час корпоративу жінку

16:19

Хюррем-султан Мер'єм Узерлі вперше показала обличчя молодшої дочки від невідомого американця

15:49

РФ нарощує вплив у регіоні: Данілов розповів, що в окупований Крим переселили 600 тисяч росіянВідео

15:16

"Валізу нікуди покласти": Українка в поїзді "Укрзалізниці" знайшла вугілля під полицею

15:02

У Росії заметушилися через військовий облік жінок в Україні: Матвієнко не підбирала слівВідео

14:42

На Закарпатті п’яний водій наїхав на дітей, загинув 9-річний хлопчикВідео

14:29

Любовний гороскоп на тиждень 27 грудня 2021 - 2 січня 2022: Близнюкам – сварки, Скорпіонам - пліткиВідео

14:08

"Вторгайтеся - втопимо вас у крові": Арестович звернувся до російської армії

13:50

Тіло з авто довелося діставати рятувальникам: під Києвом у жахливій ДТП загинув 14-річний підліток

13:24

"Вже не знаєте, як здерти останню шкуру": у TikTok українки протестують проти військового облікуВідео

13:14

РФ відправить на перемовини військових: Лавров накинувся зі звинуваченнями на НАТО

12:49

Голий соліст Maneskin Даміано Давид, прикривши причиндали смайликом, привітав фанатів з Різдвом

12:21

Гороскоп Таро на тиждень 27 грудня - 2 січня 2022: Левам – важливі рішення, Ракам - гроші, Козерогам - розчаруванняВідео

12:08

Дружина Гордона розповіла про плани зробити Вєрку Сердючку президентом України

11:52

Свята в січні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

11:48

В Україні з 1 січня зростуть тарифи на воду: скільки доведеться платити

11:38

Вагітність, новий роман і цінний подарунок: гороскоп на січень 2022 року для КозерогівВідео

11:30

Місячний гороскоп на тиждень 27 грудня - 2 січня: Левам - кохання, Дівам - здійснення бажань, Козерогам - боргиВідео

11:19

В Україні з 2022 року каратимуть за вказівку статі у вакансіях: що загрожує роботодавцям

Реклама
11:07

Настя Каменських у прозорій сукні та червоних панчохах зачарувала фанатів зухвалим образом

11:02

Визнайте вакцину – відкриємо КПВВ: Арестович розповів, як РФ шантажує Україну Спутником VВідео

10:35

Більшість українців не хоче емігрувати - опитування

10:25

Фінансовий гороскоп на тиждень 26 грудня - 2 січня: Левам – фінансове везіння, Терезам - витрати , Скорпіонам - крадіжкиВідео

10:17

Генсек ООН закликав всі країни світу готуватися до нових пандемій

10:15

Кримська платформа, дороги і санкції: якими були головні провали і досягнення влади у 2021 році

09:49

Знятого на камери вбивства виявилося недостатньо: вдова загиблого рятувальника зважилася на ексгумацію

09:41

Британія евакуює своїх військових з України у разі нападу РФ - Daily Express

09:21

Помер режисер "Гострих предметів" і "Великої маленької брехні"

09:10

Гороскоп на сьогодні 27 грудня 2021: Тільцям - плітки, Левам - небезпека аварій, Дівам - спокусиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти