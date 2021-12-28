Посадив літак і направив тисячі біженців до кордону ЄС: Лукашенка назвали корупціонером року у світі

Цього року "претендували" рекордні 1166 кандидатів, вперше звання було присуджено одноголосно.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав звання "Корупціонер року-2021" за версією Центру дослідження корупції та організованої злочинності. На думку експертів, серед його "заслуг", які інкримінують політику, опинилися посадка літака Ryanair у Мінську, міграційна криза на кордоні з Євросоюзом і дезінформація щодо епідемії COVID-19.
На сайті організації OCCRP вказано, що цього року кількість претендентів стала рекордною - 1166 кандидатів, яких "номінували" експерти і читачі. До журі потрапили шість журналістів та експертів у сфері боротьби з корупцією. Експерти вважають Лукашенка причетним до низки незаконних дій, на підставі чого його визнали "корупціонером року".
За які "заслуги" Лукашенка назвали "корупціонером року в світі"
- Організація потоків державних фінансових коштів Білорусі наближеним до його сім'ї олігархам
- Відправка тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом і подальша провокація міграційної кризи
- Поширення дезінформації про епідемію коронавірусу та лікування захворювання
- Посадка у Мінську літака рейсу Ryanair, на борту якого перебував білоруський опозиціонер Роман Протасевич.
читайте також"Білорусь осторонь не залишиться": Лукашенко пригрозив разом з Росією піти війною проти УкраїниПідкреслюється, що "фіналістами" скандальної премії стали повалений президент Афганістану Ашраф Гані, сирійський глава держави Башар Асад, президент Туреччини Реджеп Ердоган і колишній канцлер Австрії Себастьян Курц.
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