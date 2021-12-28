Посадив літак і направив тисячі біженців до кордону ЄС: Лукашенка назвали корупціонером року у світі

Олександра Лукашенка експерти одноголосно назвали корупціонером року в світі / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав звання "Корупціонер року-2021" за версією Центру дослідження корупції та організованої злочинності. На думку експертів, серед його "заслуг", які інкримінують політику, опинилися посадка літака Ryanair у Мінську, міграційна криза на кордоні з Євросоюзом і дезінформація щодо епідемії COVID-19.

На сайті організації OCCRP вказано, що цього року кількість претендентів стала рекордною - 1166 кандидатів, яких "номінували" експерти і читачі. До журі потрапили шість журналістів та експертів у сфері боротьби з корупцією. Експерти вважають Лукашенка причетним до низки незаконних дій, на підставі чого його визнали "корупціонером року".

За які "заслуги" Лукашенка назвали "корупціонером року в світі"

Організація потоків державних фінансових коштів Білорусі наближеним до його сім'ї олігархам

Відправка тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом і подальша провокація міграційної кризи

Поширення дезінформації про епідемію коронавірусу та лікування захворювання

Посадка у Мінську літака рейсу Ryanair, на борту якого перебував білоруський опозиціонер Роман Протасевич.

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