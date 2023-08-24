'Лукашенко в зоні ризику': Подоляк розкрив, кого Путін може прибрати наступним

Путін у стані афекту знищуватиме всіх, хто так чи інакше йому не подобається з причин особистої неприязні, вважає Подоляк.

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Подоляк розкрив, хто може бути наступною жертвою Кремля / колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншоти: відео із соцмереж

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк спрогнозував, кого Кремль вирішить і може прибрати наступним.

Подоляк в інтерв'ю для 24 каналу зазначив, що Лукашенко - це зовсім інша фігура, який зараз абсолютно відвертий. Він не має жодної суб'єктності, не керує ніякими процесами в Білорусі, яка перебуває під тотальним контролем російських спецслужб.

"Зараз також очевидно, що Лукашенко не мав ніякого стосунку до врегулювання ситуації з Пригожиним. Це була фікція, постановка. Нині зрозуміло, що Лукашенко не має жодних гарантій, не впливає ні на які процеси", - підкреслив радник.

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За словами Подоляка, Лукашенко зараз перебуває в зоні ризику.

"Путін у стані афекту знищуватиме всіх, хто так чи інакше йому не подобається з причин особистої неприязні. А також через те, що він їх підозрює в чомусь. До Лукашенка він також вкрай негативно та зневажливо ставиться. Отже, ризики у Лукашенка суттєво виросли, й тому я б не звертав взагалі увагу на його заяви, просто немає сенсу", - наголосив він.

Є два персонажі, які для Подоляка виглядають абсолютно блазнями. Це Медвєдєв, який не впливає на жодні процеси в самій Росії. Усі його заяви є анекдотичними, на них можна точно не реагувати, не рефлексувати.

"І таким самим є Лукашенко, який намагається щось говорити, коментувати, заявлятися на якісь позиції. Однак він ні на що не впливає. Це людина, яка також підписала собі "ордер на смерть", як і Пригожин", - додав Подоляк.

Нагадаємо, що експерт пояснив, чи вплине загибель Пригожина на позиції Лукашенка. Як вважає політичний експерт Валерій Клочок, Олександр Лукашенко набагато хитріший, ніж російський диктатор Володимир Путін.

Путін готується до громадянської війни, смерть Пригожина стане каталізатором. Зухвале знищення Пригожина може стати каталізатором процесів у РФ, до яких Путін готується, переконаний експерт Валерій Клочок.

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