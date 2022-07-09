Рухається у бік українського кордону: у Білорусі помітили техніку РФ з прапором СРСР

Росія стягує техніку до Білорусі / Reuters, Беларуский Гаюн

Російська техніка у Білорусі їхала в бік українського кордону. На автомобілях зображений символ окупантів "V" та прикріплені прапори СРСР. Про це повідомляє Беларускій Гаюн.

Колона КамАЗів направлялась трасою М5 від Мінська до аеродрому Бобруйск. Колоною рухались близько 10 одиниць техніки. Там були і машини зв'язку та тентування. Деякі автомобілі тягнули генератори.

У моніторинговій групі підозрюють, що там були піхотинці. Росіяни прибули з Кіровської області з 43 регіон південного військового округу РФ.

Згодом один із КамАЗів вилетів у кювет та перекинувся.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше говорив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки Головнокомандувача ЗСУ. Обговорювати ризики військового вторгнення Білорусі в Україну. Було вирішено провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати ракетного удару по Києву з території РБ. Мовляв, Мінськ піде на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з Білоруссю і, мовляв "вдарять" по Мозирському нафтопереробному заводу. Лукашенко заперечує наміри воювати з Україною, але підтверджує підготовку своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук підтвердив, що Білорусь, мовляв, не воюватиме з Києвом. Створення нового військового оперативного командування в напрямку України він назвав, мовляв,"розвитком держави".

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