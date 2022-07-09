УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Рухається у бік українського кордону: у Білорусі помітили техніку РФ з прапором СРСР

9 липня 2022, 17:47

Один із КамАЗів, який їхав у колоні, з'їхав у кювет та перекинувся.

российские войска
Росія стягує техніку до Білорусі / Reuters, Беларуский Гаюн

Російська техніка у Білорусі їхала в бік українського кордону. На автомобілях зображений символ окупантів "V" та прикріплені прапори СРСР. Про це повідомляє Беларускій Гаюн.

Колона КамАЗів направлялась трасою М5 від Мінська до аеродрому Бобруйск. Колоною рухались близько 10 одиниць техніки. Там були і машини зв'язку та тентування. Деякі автомобілі тягнули генератори.

У моніторинговій групі підозрюють, що там були піхотинці. Росіяни прибули з Кіровської області з 43 регіон південного військового округу РФ.

Згодом один із КамАЗів вилетів у кювет та перекинувся.

читайте такожБілорусь воюватиме, але не з Україною: астролог розповів, як Лукашенко шокує Путіна

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше говорив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки Головнокомандувача ЗСУ. Обговорювати ризики військового вторгнення Білорусі в Україну. Було вирішено провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати ракетного удару по Києву з території РБ. Мовляв, Мінськ піде на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з Білоруссю і, мовляв "вдарять" по Мозирському нафтопереробному заводу. Лукашенко заперечує наміри воювати з Україною, але підтверджує підготовку своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук підтвердив, що Білорусь, мовляв, не воюватиме з Києвом. Створення нового військового оперативного командування в напрямку України він назвав, мовляв,"розвитком держави".

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення вторгнення Білорусі в Україну
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:10

Користь і шкідливість капусти: кому не можна її їсти, а деяким вона допоможе як ліки

19:02

Ядерний пшик Путіна: чому може виявитися, що у Росії немає другого ядерного потенціалу світуПогляд

18:50

День рибалки 2022 - привітання з вогником, картинки і листівки любителям і професіоналам

18:30

Генерал розповів, коли Україна може завдати удару по Кримському мостуВідео

18:27

У ФРН дали тривожний прогноз: війна в Україні може затягнутися надовгоВідео

Реклама
18:09

Мельника звільнили з посади посла України в Німеччині

17:57

Випалює позиції ворога: у ЗСУ розповіли, як HIMARS розносять арсенали РФ на фронтіВідео

17:47

Рухається у бік українського кордону: у Білорусі помітили техніку РФ з прапором СРСРВідео

17:32

США дадуть Україні $368 мільйонів через війну з РФ: на що піде допомогаВідео

17:24

Вибухи у Маріуполі: окупанти підірвались на вибухівці, яку встановили ЗСУ, є загибліВідео

16:59

ЗСУ знищили дві ворожі ДРГ на Донбасі: вбито 13 окупантів, є полоненіВідео

16:56

"Ледь стовп лабутенами не знесла": Волочкова розтягнулася в п'яному шпагаті

16:42

Росія запустить ядерну бомбу, якщо з Кримським мостом щось станеться - ТукаВідео

16:39

Неймовірна користь баклажанів: кому цей плід категорично не можна їсти

16:29

РФ вдарила по Кривому Рогу ракетами Торнадо-С: є загиблі і пораненіВідео

16:12

Будуть сильні бомбардування: астролог назвав 5 "пекельних" міст, на які скоро впаде "ракетний дощ"Відео

15:59

"У Путіна немає виходу": генерал пояснив, чому Україна поверне Крим і ДонбасВідео

15:58

"Проламували оборону ЗСУ": генерал розкрив нову тактику РФ в УкраїніВідео

15:39

Вантаж 200 для Кабардино-Балкарії: ЗСУ знищили трьох окупантів РФВідео

15:32

Здав з потрохами: пропагандист Машков підставив російських окупантів на Донбасі

Реклама
14:59

Окупантів "покришили" з дрона: прикордонники вдарили по ворожих позиціяхВідео

14:28

Загроза ядерного удару РФ: у Зеленського пояснили путінську пропагандуВідео

14:06

Бійці "з пляжу" не потрібні ЗСУ: військовий психолог пояснив, що робити, коли вручили повісткуВідео

13:57

"Росія буде відповідати": Ляшко розповів про страшні наслідки війни для української медициниВідео

13:43

Як йде звільнення Херсона: з'явилися офіційні дані і картаВідео

13:36

Путіну відзвітували про втрати армії РФ в Україні: двохсотих вже більше 50 тисяч - ЗМІВідео

13:19

"Пора прокинутися від пропаганди": популярний в Росії співак заступився за Україну

13:13

Путін раптово "прозрів": він визнав вплив санкцій на РФ і відчитав чиновників "за байдужість"Відео

13:00

Гороскоп на завтра 10 липня 2022: Дівам - гроші, Стрільцям - втрати, Рибам - знак вищих силВідео

12:59

Як адаптуватися до життя під час війни: прості поради психологаВідео

12:59

"Іншого сценарію немає": експерт розповів, чого чекати від РФ після можливого захоплення ДонбасуВідео

12:29

Чорнобаївка-26: біля Херсона палають і детонують склади боєприпасів окупантівВідео

12:09

Українець помер, побачивши загиблого на війні сина: деталі трагедії на ВолиніВідео

12:00

З глузду з'їхати: вагітна Тодоренко розкрила таємницю майбутньої дитини

11:58

В Україні не буде затяжної війни: ЗСУ повністю звільнять території максимум за 5 років - ТукаВідео

11:55

Кого не пустять у відпустку в Україні через війну – перелік сферВідео

11:37

Неймовірно смачне варення на зиму з 3 найкорисніших ягід літа: швидкий рецептВідео

11:22

"Це найстрашніше": дитячий психолог розповіла, як допомогти дитині пережити війнуВідео

11:11

Окупанти ввели воєнний стан і змінюють герб на захопленій частині ХарківщиниВідео

10:26

"Друга армія світу не змогла впоратися з Україною": Гіркін визнав провал РосіїВідео

Реклама
10:20

"Бункерний дід забирає найкращих": під Донецьком загинув майстер спорту і товариш БеленюкаВідео

10:19

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2022: Ракам - удача, Терезам - віщі сни, Козерогам - серйозна сваркаВідео

09:57

Окупант хотів "зрівняти з землею" українців, але помер у річницю свого весілля

09:51

Місячний календар на серпень 2022: дні великої удачі і небезпеки

09:37

Окупанти пішли в наступ і нарвалися на ЗСУ: була знищена ціла танкова рота армії РФВідео

09:15

Арестович пояснив, чому окупанти взяли "оперативну паузу" у війні проти УкраїниВідео

09:01

Литиме, як з відра: грози накриють майже всю територію УкраїниВідео

08:40

Потрібно просто дати Україні більше необхідної зброїПогляд

08:34

194 "двохсотих" і 3 склади боєприпасів: ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдніВідео

08:07

РФ готується до масштабнішого наступу, "оперативну паузу" використовує як прикриття – ISWВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти