На кордоні з Білоруссю немає наступальних угруповань - Держгірпромнагляд

На кордоні з Білоруссю немає наступальних угруповань / УНІАН

На півночі України поблизу кордону з Білоруссю і Росією немає угруповань, які могли б здійснити вторгнення в країну. Про це заявив голова Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону в межах Брестської та Гомельської областей. Змін у чисельності, складі ми на даний момент не спостерігаємо. Ознак формування наступальних угруповань також не виявлено " - сказав Демченко.

Він додав, що в Білорусі активно використовують засоби радіоелектронної боротьби з метою ускладнення спостереження. У прикордонних районах там проводять інженерний пристрій.

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Білорусь і війна в Україні

Зазначимо, Республіка Білорусь де-факто бере участь у повномасштабній війні Російської Федерації проти України з 24 лютого.

Зокрема, з території цієї країни в бік українських населених пунктів летять ракети і бомби, російські окупанти заходили в Київську та Чернігівську області, а білоруські аеродроми використовуються російською авіацією.

Нещодавно і сам Лукашенко зізнався, що роль Білорусі у війні "давно визначена". Він заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія.

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