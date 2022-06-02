Від броньовиків до ЗРК: Білорусь перекидає ешелони техніки до кордонів України

В Україні також зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі.
На Волинському та Поліському напрямках йде переоснащення окремих підрозділів збройних сил республіки Білорусь сучасними зразками озброєння та військової техніки.
Зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни, повідомили в Генштабі ЗСУ.
У свою чергу білоруський ресурс Білоруський Гаюн повідомляє про те, що 1 червня в Гродненському районі Білорусі, на залізничних станціях Коробчиці і Свіслоч йшла техніка.
Яку техніку перекидає Білорусь:
- 37 одиниць БМП;
- 5 ЗРК 9К33М3 Оса;
- 2 Уралу;
- БРДМ-2;
- БТС-4;
- 2 одиниці підстав для ЗРК "Оса" під тентом.
Вся техніка належить Білорусі, на багатьох машинах можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат.
Сьогодні вранці цей ешелон виїхав з Гродно. Він вже був помічений в Барановичах, а потім в Івацевичском районі і в напрямку Бреста.
Зазначається, що більшість цієї техніки стояла в Хойниках від 7 травня. Раніше її використовували для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області.
Інша менша частина також використовувалася для посилення кордону з Польщею, а тепер її перевозять у напрямку Бреста.
Нагадаємо, на території республіки Білорусь за останні два місяці було встановлено пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У білоруській державі залишається військова техніка РФ, яка може пересуватися спільно з колоною військових РБ. При цьому тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.
24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозі ракетних і авіаударів по Україні з території Білорусі. Згідно з даними військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений в Брестську область. Відстань до українського кордону - 50 кілометрів.
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