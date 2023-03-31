Лукашенко клянчить перемир’я і зупинку бойових дій в Україні: "Буде третя світова з ядерними пожежами"

Поплічник Путіна розмріявся "оголосити перемир'я без права переміщення техніки та перекидання зброї з обох боків".

Лукашенко зажадав перемир’я в Україні і випрошує переговори/ УНІАН, 10 ОГШБр Едельвейс

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раптом зажадав "оголошення перемир’я в Україні". Але при цьому він пропонує "припинити бойові дії і заборонити переміщення техніки та перекидання зброї з обох боків".

Про це поплічник Путіна, який активно підтримує вторгнення країни-агресорки РФ в Україну, заявив 31 березня у посланні до білоруського народу та Національних зборів. У той же час він почав лякати нібито "небезпекою початку третьої світової війни", уникнути якої начебто можна "лише за допомогою переговорів".

"На горизонті в результаті замаячила третя світова з ядерними пожежами. Питання одне: що робити? Шлях один – переговори. Переговори без попередніх умов!", – сказав білоруський диктатор.

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При цьому він знову накинувся на США та інші країни Заходу й почав їх звинувачувати у тому, що нібито вони винні у повномасштабній війні країни-агресорки РФ проти України. Прихвостень Путіна бідкається, що "за рік загинули та отримали травми близько півмільйона людей з обох боків", але жодним словом не згадує, що це саме РФ незаконно вторглася на території незалежної Української держави, вбиває людей та нищить цілі міста.

РФ збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він заявив пропагандистам, що приводом для цього стала заява Великої Британії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. При цьому він сказав, що РФ нібито вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН і не допустити ядерного шантажу від Путіна. У МЗС наголосили, що заява Путіна про плани розмістити тактичну ядерну зброю в РБ – чергова провокація. Окупанти ведуть жорстоку війну проти України, не можуть перемогти на полі бою і переходять до подібних дій.

Білоруський політичний і громадський діяч Андрій Санніков зазначав, що через ядерну зброю Росії Білорусь мають оголосити зоною міжнародної відповідальності. За його словами, сьогодні ситуація така, коли потрібно знову говорити про Будапештський меморандум.

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