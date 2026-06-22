Лукашенку дали тиждень: майор у відставці оцінив, чи вдарить Україна по Білорусі

Майор у відставці Олексій Гетьман пояснив, які кроки може зробити Україна, якщо Мінськ проігнорує попередження.

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Чи може Україна вдарити по об'єктах у Білорусі / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Коротко:

Україна має право знищувати військові цілі, з яких здійснюються атаки

У разі ударів із території Білорусі Україна може відповідати по місцях запуску

Після завершення дедлайну можливі точкові удари по ретрансляторах та іншій інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський 19 червня висунув Білорусі ультиматум - протягом тижня зупинити роботу ретрансляторів біля українського кордону, які використовуються для наведення російських безпілотників на українську територію.

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман у коментарі для 24 Каналу пояснив, які кроки може зробити Україна, якщо Мінськ проігнорує попередження.

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Він нагадав, що риторика Олександра Лукашенка щодо України постійно змінюється, але нинішня ситуація викликала у нього особливе занепокоєння.

"На території Білорусі є два нафтопереробних заводи, які постачають пальне росіянам. Тому Лукашенко був, м’яко кажучи, стурбований, коли почув заяву Зеленського", - зазначив Гетьман.

Він наголосив, що відповідно до міжнародних правил та традицій ведення війни Україна має право знищувати ті військові цілі, з яких здійснюються атаки або які допомагають їх проводити. Це стосується навіть території третьої країни, яка формально не визнана агресором.

"Якщо з території цієї країни буде здійснено ракетний удар по Україні, ми маємо право поцілити по місцях запуску ракет та місцях їхнього зберігання", - пояснив він.

За словами ветерана, якщо радіолокаційні станції в Білорусі допомагатимуть спрямовувати російські дрони, Київ має право нищити не лише самі апарати, а й обладнання, яке ними керує.

"Подивимося, що буде, коли вичерпається термін ультиматуму. Мені чомусь здається, що навряд чи Україна буде вмикати задню. Впевнений, що по цих ретрансляторах будуть завдані точкові удари. Їх неможливо заховати чи замаскувати", - підкреслив Гетьман.

Він додав, що заява Зеленського була не дипломатичним сигналом, а прямим попередженням Білорусі. Київ більше не має наміру чекати, коли знову дрони, які керуються з території Білорусі, полетять на північні регіони України, підкреслив Гетьман.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з боку Білорусі - останні новини

Як писав раніше Главред, Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі працюють ретранслятори, які корегують російські атаки дронів на українську територію. Президент закликав Лукашенка демонтувати їх, інакше пообіцяв, що Україна самостійно вирішить цю проблему.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму нещодавньому виступі наголосив на відсутності наміру відправляти білоруську армію у війну проти України. Пресслужба білоруського диктатора повідомила, що офіційна позиція полягає у прагненні до миру і непричетності до бойових дій.

Раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-яке безпосереднє втягнення Мінська у війну спричинить серйозні наслідки для Білорусі. Він акцентував увагу саме на тому, що різке загострення військової активності з території Білорусі призведе до цілеспрямованих ударів по ключових об'єктах на її території.

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Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

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