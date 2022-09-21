Байден звинуватив Путіна в нерозсудливості й назвав, чим повинна закінчитися війна в Україні

Джо Байден зробив жорстку заяву на адресу Володимира Путіна / Колаж Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на погрози Володимира Путіна застосувати ядерну зброю і зробив заяву з приводу завершення війни в Україні.

Війна між Україною і РФ повинна закінчитися на справедливих умовах, єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - Росія, підкреслив він, виступаючи на Генасамблеї ООН.

"США хочуть цю війну закінчити на справедливих умовах, на тих умовах, під якими всі підписалися. Але ви не можете захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - це Росія", - сказав Байден.

Він також нагадав про те, що Росія порушила Статут ООН, вторгшись в Україну.

"Постійний член Ради Безпеки ООН вторгся в свою сусідню країну. Росія безсоромно порушила основи Статуту ООН, чітку заборону завоювання сусідньої країни", - сказав Байден.

Захід не погрожував Росії і, навпаки, прагнув запобігти загостренню обстановки, заявив він.

"Ніхто не погрожував Росії, ніхто не шукав з нею конфлікту", - заявив він на Генасамблеї ООН. Говорячи про українську кризу, Байден підкреслив, що США "намагалися запобігти загостренню".

Він підтвердив, що США не мають наміру визнавати підсумки референдумів на Донбасі і в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Такі референдуми Байден назвав порушенням міжнародних норм.

Він також прокоментував шантаж Путіна загрозою застосування ядерної зброї.

Путін виступив з безрозсудними ядерними погрозами, додав Байден.

Ядерний шантаж Путіна

Нагадаємо, раніше Путін знову вибухнув погрозами про можливе застосування ядерної зброї. Він намагається всіх переконати в тому, що проти РФ нібито воює "колективний Захід". Про це він заявив під час свого відеозвернення.

Путін цинічно заявляє, що нібито Захід "влаштував ядерний шантаж" Росії. Він додав, що для захисту РФ будуть "використовувати всі наявні у себе сили".

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