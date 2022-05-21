Зеленський розповів, як готувалася Україна до наступу РФ: "Ми знали, та не розуміли масштабу"

Зеленський розповів, як готувалася Україна до наступу РФ/ Офис президента

Україна розуміла, що Росія готується до широкомасштабного вторгнення, ще у жовтні-листопаді 2021 року. Незважаючи на те, що західні розвідки постійно повідомляли актуальну інформацію про підготовку вторгнення, найточніші дані були відомі лише Україні.

Проте ні в кого не було точного розуміння, яким воно буде за масштабами. Про це розповів Володимир Зеленський під час спільного інтерв'ю з Оленою Зеленською з нагоди третьої річниці з дня інавгурації президента.

"Ми жили у постійній війні, вона була гібридною, і ще до цього моменту ми зазнавали багато атак, кібератак тощо. Тиск був ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми розуміли, що відбувається підготовка та чи інша. Але обсяг, нахабність та об’єм того, що ми побачили потім з вами – ніхто не розумів до кінця", – зазначив президент.

За словами Володимира Зеленського, "диявол ховається в деталях" – Україна до кінця не знала, воюватиме вона лише з РФ, чи з Білоруссю також. Було лише відомо, що через територію Білорусі піде російська техніка.

"Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі, напевно, підуть танки, що Росія піде на нас з Білорусі. А інша справа, коли з Білорусі конкретно летять ракети. Тобто така різниця. Здається, що вона невеличка, але… Попереджали, що з того боку може початися наступ технікою. Але різниця велика. Ти воюєш з тими силами чи засобами, які на території Білорусі, які переходять з території Білорусі і йдуть в Україну, або ти воюєш з двома країнами", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що до кінця ніхто не знав, що саме буде відбуватися – навіть в іноземних розвідок не було до кінця повної інформації.

"Всі готувалися до різних заходів, у нас була своя підготовка, у розвідках наших держав-партнерів була своя підготовка і свої попередження. Більше , ніж знали ми і ніж володіли ми, ні у кого не було. Нічого більшого не виявилося за те, що нам говорили, навіть і приблизно", – підсумував президент України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією в бою, але завершення буде дипломатичним. Глава держави зазначив, що Україна хоче повернути собі все, а Російська Федерація хоче зробити так, щоби нічого не віддавати.

Також Зеленський пояснив, чому не змінився за час президентства. За його словами, політика змінює людей, але він, можливо, не до кінця політик.

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