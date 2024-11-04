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"Логістично вигідне місто": де ворог сконцентрував основні зусилля - офіцер

Марія Николишин
4 листопада 2024, 15:19
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Ворог залучив велику кількість резервів для штурмів.
'Логістично вигідне місто': де ворог сконцентрував основні зусилля - офіцер
Ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Головне із заяви офіцера:

  • Важкі бої тривають за Селидове та Вишневе
  • Ворог активно застосовує артилерію та РЕБ-системи
  • Окупанти також хочуть реалізувати свої стратегічні цілі щодо Покровська

Ситуація на Покровському напрямку все ще складна, окупанти сконцентрували сили у напрямку селища Вишневе та проводять штурми, намагаючись захопити Покровськ. Про це повідомив офіцер 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Віталій Міловідов в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, важкі бої йдуть у Селидовому – ворог розпочав штурм наприкінці жовтня та використовує великі резерви.

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Він також підкреслив, що російська армія сконцентрувала основні зусилля на захопленні селища Вишневе.

"Кількість ворожих груп не зменшується, ворог залучив велику кількість резервів, спрямовує їх одночасно з кількох напрямків, готуючи заздалегідь плацдарми для просування на південь і на північ", – зазначив військовий.

Міловідов додав, що ворог активно застосовує артилерію різного калібру та РЕБ-системи, через що аеророзвідникам Сил оборони складніше залітати на територію, де є окупанти.

"Росіяни активно застосовують FPV-дрони та намагаються піхотою штурмувати райони зосередження, маршрути висування позицій українських військових. За добу на позиції нашого підрозділу, а також суміжних підрозділів, які виконують на цьому напрямку бойові завдання, зафіксовано 7 спроб наступів. Їх було успішно відбито", – сказав він.

За словами офіцера, ворог має намір реалізувати свої стратегічні цілі щодо Покровська.

"Це місто вагоме та логістично вигідне", - зазначив військовий.

'Логістично вигідне місто': де ворог сконцентрував основні зусилля - офіцер
Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Курахівському напрямку тривають інтенсивні бойові зіткнення, Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу просуватися.

Аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили, що Сили Оборони України відновили свої позиції в населеному пункті Дружба на Торецькому напрямку в Донецькій області. Водночас російська окупаційна армія має просування біля чотирьох населених пунктів.

Крім того, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ворог стягує свої сили на Запорізькому напрямку. Свій наступ росіяни можуть почати у напрямку Гуляйполя.

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