РФ кидає на штурм все, що є: у ЗСУ розповіли про агресивні атаки росіян

Противник не відмовляється від своїх загарбницьких планів на Курахівському напрямку.

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ЗСУ намагаються стримувати ворога / Колаж: Главред, фото Оперативне командування "Захід", deepstatemap

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Ворог прагне захопити Курахове

Сили оборони України застосовують проти окупантів танки та артилерію

На Курахівському напрямку тривають інтенсивні бойові зіткнення, Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу просуватися. Про це розповів в.о. пресофіцера 33 окремої механізованої бригади Назар Войтенков в етері Еспресо.

За його словами, на Курахівському напрямку ситуація стабільно важка.

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"Тривають активні бойові зіткнення як механізовані, так і піші. Противник не втрачає своїх намірів просуватися вперед. Ми перебуваємо у складній обороні та продовжуємо відбивати ворожі атаки, застосовуючи усі наявні засоби", - прокоментував військовослужбовець.

Він підкреслив, що у противника є величезний людський ресурс, багато техніки та снарядів. Таким чином командування РФ використовує все це, щоб досягати своїх загарбницьких планів.

Водночас підрозділи 33 ОМБр застосовують застосовують танки Leopard, які розбивають ворожі бліндажі, укріплені позиції або позиції, які вдалося противнику зайняти.

Курахове / Інфографіка: Главред

"Українськими бійцями також активно застосовується артилерія, а піхота працює над тим, аби окупантам нічого не вдалося з їхніх амбітних планів. Противник дуже агресивний, варто це визнавати та розуміти. Ми робимо усе можливе, аби Курахове залишалося в тилу і ворог не міг просуватися вперед", - наголосив Назар Войтенков.

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Бої на Курахівському напрямку - новини за темою

Як раніше писав Главред, російські окупанти змогли завершити захоплення напівкотла поблизу населеного пункту Курахівка на Донеччині та вишли до берегів Курахівського водосховища.

Нещодавно лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомляв, що ворог намагається просуватися на Курахівському напрямку. Вже скоро можуть початися бої за місто. За його словами, лінія бойового зіткнення ще не знаходиться біля самого міста, проте окупанти намагаються заходити у населений пункт.

Російська окупаційна армія прагне вибити Сили оборони України із села Іллінка, яке розташоване за 50 км на захід від Донецька. У виданні Forbes пишуть, якщо Іллінка та навколишні населені пункти впадуть, російські війська можуть піти на північ і оточити український гарнізон у Кураховому - це ключова позиція для оборони українців на півдні Донецької області.

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