'Модифікація': у ЗСУ розкрили, чому дрон спричинив масштабні руйнування в Одесі

Рятувальники понад добу проводять пошуково-рятувальну в Одесі на місці влучання російського дрона в 9-поверховий будинок.

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Наслідки атаки РФ по Одесі / колаж: Главред, фото: ДСНС

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що рятувальники вже понад добу проводять пошуково-рятувальну в Одесі на місці влучання російського дрона в 9-поверховий будинок вночі проти 2 березня.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Гуменюк повідомила, що наразі експерти працюють над оцінкою того, що відбулося. Зокрема, йдеться про з'ясування типу влучання та типу руйнувань.

"Пошуково-рятувальна операція ще триває. Розбираючи завали, можливо, будуть знайдені ще якісь частини баражуючого боєприпасу. Не виключено, що могла бути посилена бойова частина. Ворог постійно працює над вдосконаленням того, чим атакує нас", - наголосила Гуменюк. відео дня

Вона пояснює, що росіяни намагаються бодай якось удосконалити озброєння, яке застосовують під час атак по України. Зокрема, відомі модифікації ракет. Крім того, окупанти використовують керовані авіабомби - "це теж певна модифікація".

Удар РФ по будинку в Одесі 2 березня: що відомо

Нагадаємо, що Росія у ніч на 2 березня вдарила по багатоповерхівці в Одесі. Відомо, що є загиблі та постраждалі. Один із дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у дев'ятиповерхову будівлю спального району.

Кількість жертв в Одесі зросла. Рятувальники повідомили, що з-під завалів дістали тіло дитини. На місці трагедії була жінка, яка чекала новин про свою сестру - вона опинилася під завалами разом зі своїм тримісячним сином.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Одесі та звернувся до Заходу. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих. За попередніми даними, постраждали 8 осіб, з них одна дитина. Чотирьох жителів вдалося врятувати.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

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