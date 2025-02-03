Переведення зв'язківців у піхоту: Драпатий ухвалив важливе рішення

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заборонив переведення спеціалістів зв'язку до піхотних з'єднань.

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Драпатий заборонив переведення зв'язківців у піхоту / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Сухопутні війська ЗСУ

Що відомо:

У військових частинах зв'язківців почали переходити у піхоту

Драпатий заборонив переведення зв'язківців у піхоту

У Мережі з'явилась інформація про переведення фахівців зв'язку до піхоти та на інші посади. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заборонив це переведення. Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на власні джерела у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Командування провело аналіз підготовки зв'язківців у військових частинах. В ході перевірки встановили факти безпідставного переведення до піхотних з'єднань спеціалістів зв'язку, які пройшли підготовку на базі 179 навчального центру.

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"На їх місце здійснювалися переведення військовослужбовців, які не мають досвіду експлуатації новітніх засобів зв’язку. Внаслідок таких дій були непоодинокі випадки, коли з’єднання під час виконання завдань на лінії зіткнення не були спроможними забезпечити управління підрозділами", - йдеться у повідомленні.

Драпатий прирівняв їх до високотехнологічних та заборонив переведення на посади за іншим фахом.

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